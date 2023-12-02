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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على أنغام "تسلم الأيادي".. المصريون في قطر يتوافدون على صناديق الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، توافد المواطنين المصريين المقيمين في العاصمة القطرية الدوحة، على السفارة المصرية، بعد أن فتحت باب التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج المقيمين في قطر لليوم الثاني، وبدأ عدد من الناخبين في التوافد على مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حرصا على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي.

وعمت حالة من الفرح والسعادة في أثناء دخول المواطنين للجنة الانتخابية، إذ قاموا بتشغيل أغان وطنية، وكذلك أغنية "تسلم الأيادي"، وبدأ تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم.

ويحق لكل مصرى متواجد خارج مصر في اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، التي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

قطر العاصمة القطرية الدوحة الانتخابات الرئاسية الانتخابات انتخابات الرئاسة المصرية 2024

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