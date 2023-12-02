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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ علوم سياسية: يحق للناخبين بالخارج الإدلاء بأصواتهم بعد انتهاء صلاحية البطاقة الشخصية

دكتور جمال سلامة
دكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية ،إنه كان من المتوقع المبادرة الكبيرة من المصريين للمشاركة في الإنتخابات المصرية وهذا يدل على انتماءهم لبلدهم وشئونها فالانتخاب حق لكل مواطن لاثبات ارتباطهم بهذا الوطن.

وأكد سلامة ، خلال لقائه بالإعلامية رشا مجدى، ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن ما شهدته  بالامس خاصة في الدول العربية رغم أنه يوم عطلة رسمية في الدول العربية إلا أن مؤشر إقبال المصريين كان  كبيرا وغير متوقع.


وأضاف استاذ العلوم السياسية ، أن امس الجمعة هو يوم عمل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ، ورغم ذلك شاركت اعداد كبيرة من المصريين الناخبين في التصويت والادلاء بأصواتهم الأنتخابية.

تسهيلات على المصريين بالخارج


وأوضح جمال سلامة، أن فكرة الانتخابات بالرقم القومي للمصريين العاملين بالخارج والمقيمين أو الزائرين فهي تعتبر تسهيلات على المصريين ويحق له أن يدلي بصوته في أقرب لجنه انتخابية، ويمكن للمصري الذي قد انتهت فترة صلاحية بطاقته الشخصية يستطيع أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية تسهيلا للعاملين بالخارج.

الانتخابات الانتخابات المصرية الدول العربية التصويت أستاذ العلوم السياسية

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