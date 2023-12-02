أمين حماة الوطن بسوهاج يستعرض المشروعات التنموية بالمحافظة في عهد الرئيس السيسي

خلال مؤتمر جماهير حاشد ..

طرح الدكتور مختار همام أمين عام حزب حماة الوطن بسوهاج، جزء مما قدمته الدولة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته للحكومات المتعاقبة بتوجيه كل الدعم والرعاية لمحافظة سوهاج في ظل الجمهورية الجديدة .

وقال الدكتور مختار همام في كلمته خلال مؤتمر جماهيري نظمه حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاح لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بحضور كلاً من، اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، النائبة ميرال الهريدي، أمين أمانة التعليم بالحزب، والدكتورة راندا مصطفى، أمينة المرأة بحماة الوطن أن الدولة المصرية خصصت نصيبا كبيرا من برنامج حياة كريمة و كذلك مشروع تكافل وكرامة لمحافظة سوهاح على سبيل فقد كان نصيب محافظة سوهاح من حياة كريمة بإجمالي 7 مراكز بما يمثل 13٪؜ من إجمالي مراكز المرحلة الأولى التي تم تنفيذها بسوهاج .

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وأكد الدكتور مختار همام أنه لم يعد صعيد مصر مهملا بينما أصبح على قمة أولويات الدولة المصرية وكذلك برنامج تكافل وكرامة الذي استفاد منه 320 ألف أسرة في المحافظة وكان للمحافظة النصيب الأكبر في مشروعات الاسكان و انشاء 5 محطات كهربائية جديدةً و 11 مشروع صرف صحي لخدمة أبناء سوهاح .

و أوضح أمين عام حزب حماة الوطن بسوهاج، أننا على مشارف استحقاق دستوري مهم في انتخاب رئيس لمصر لفترة جديدة ووجب علينا ان نحكم عقولنا في اختيار من يمثلنا وادعو الجميع للمشاركة في الادلاء بأصواتنا في الانتخابات الرئاسية لان المشاركة ضرورة حتمية في اختيار من يمثل شباب ورجال ونساء واطفال مصر وكل الشعب النسوي بمختلف طوائفه حتى نصل بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان وهي تستحق جميعا ان نظهر بصورة مشرفة أمام العالم فهي مهد التاريخ والحضارة .

الجدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر الجماهيري لحزب حماة الوطن بسوهاج لتأييد الرئيس السيسي كل من النائب أحمد عبد السلام قورة، النائبة رقية الهلالي، النائبة رشا إسحاق، النائبة صفاء جابر عياده، والأستاذ محسن عليوة، مساعد رئيس حزب حماة الوطن لشئون العمال والمحاسب كمال شلبي أمين التنظيم والسادة الأمناء المساعدين و أعضاء الحملة الرئاسية بمحافظة سوهاج.