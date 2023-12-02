متظاهر يضرم النار في نفسه أمام القنصلية الإسرائيلية بمدينة أتلانتا الأمريكية

أضرم أحد المتظاهرين النار في نفسه، أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية.

ونقل موقع "i24" أن السلطات المحلية ذكرت أن المتظاهر أصيب بجروح بالغة بعد أن أضرم النار في نفسه أمام القنصلية الإسرائيلة بأتلانتا.

من جانبه، رجح رئيس شرطة أتلانتا، دارن شيرباوم، في مؤتمر صحفي، أن يكون ذلك "عملا متطرفا من الاحتجاج السياسي".

وأضاف أن العلم الفلسطيني كان في مكان الواقعة.

وكشف رئيس الإطفاء في أتلانتا، رودريك سميث، التفاصيل قائلًا عند منتصف نهار الجمعة "لاحظ حارس أمن شخصًا حاول إضرام النار في نفسه" خارج مبنى القنصلية، وأثناء محاولة منعه، أصيب حارس الأمن بحروق.

وأضاف أن الحارس والمتظاهر نُقلا إلى المستشفى، مشيرا إلى أن حالة الأخير "حرجة".