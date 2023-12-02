عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحرية المصري: مشاركة أبنائنا بالخارج فى الانتخابات يؤكد وعي المصريين بمخاطر المرحلة

النائب احمد مهنى
النائب احمد مهنى

أكد النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والامين العام، أن مشاركة المصريين القائمين بالخارج فى اليوم الثاني من العملية الانتخابية لتصويت المصريين بالخارج، يؤكد مدي وعي المصريين بمخاطر المرحلة ومشاركتهم فى اختيار مستقبل مصر والمشاركة في البناء والتنمية، خاصة في هذه الظروف والمخاطر المحيطة بالمنطقة بأكملها.


وأضاف مهني، أن الدولة قدمت جهود عديدة من أجل تسهيل إجراءات الاقتراع، فيجب على المقيمين بالخارج أن يكونوا نموذج في المشاركة الانتخابية خاصة وانهم سفراء للمشهد السياسي في مصر بجميع دول العالم.

وأوضح مهني، أن الحزب قام بتكليف امانة العاملين بالخارج برئاسة المهندس كمال كبشة، بالعمل على حث المواطنيين الذين يقيمون خارج مصر على الخروج والتصويت لصالح المرشح عبد الفتاح السيسى  من خلال عدد من اللقاءات بهم، وإرسال الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع، " أن حزب الحرية المصري، يتابع من خلال غرفة العمليات المركزية سير الانتخابات بالخارج، وسيخصص جانبا منها للرد على الاستفسارات المتعلقة بالأمر ومساعدة الناخبين، وحث المواطنين على دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل استكمال مسيرة الجهد والعمل والوصول إلى ما طمحنا له في الجمهورية الجديدة".

أحمد مهني حزب الحرية المصرى الجمهورية الجديدة النائب احمد مهني المشاركة الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

ليلة بكى فيها محمد عبد المنعم| تفاصيل مغادرة نجم الأهلي للتمرين ومدة غيابه

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

ترشيحاتنا

انتخابات الرئاسة 2024.. استمرار توافد المصريين للتصويت في كوريا الجنوبية.. صور

السيسي يناقش مع رئيسة تنزانيا تعزيز التعاون بين دول حوض النيل

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلي 15207 شهداء

كسرت الـ 50|هل تتذكرون أول ظهور لـ رانيا يوسف على الشاشة بمسلسل شهير| شاهد

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب محام شهير

اليوم الثاني من التصويت.. طوابير أمام السفارة المصرية بالكويت| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. هاندا أرتشيل تتألق في مهرجان البحر الأحمر بجدة

يهدد مليون شخص| مرض خطير ينتشر في غزة.. ماذا يحدث هناك؟

نصائح تحميك من الإصابة بإنفلونزا الخنازير.. احرص على اتباعها

مصرية تضع 4 رسائل تحفيزية في قلب المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة.. شاهد

فيديو

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

أسلحة تعرض لأول مرة| القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023

أحلام تتعرض لموقف مؤثر بسبب فتاة من ذوى الهمم.. تفاصيل

إيمانكم لامس روحي.. غزة تحفز الكثيرين على اعتناق الإسلام| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ