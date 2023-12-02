الحرية المصري: مشاركة أبنائنا بالخارج فى الانتخابات يؤكد وعي المصريين بمخاطر المرحلة

أكد النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والامين العام، أن مشاركة المصريين القائمين بالخارج فى اليوم الثاني من العملية الانتخابية لتصويت المصريين بالخارج، يؤكد مدي وعي المصريين بمخاطر المرحلة ومشاركتهم فى اختيار مستقبل مصر والمشاركة في البناء والتنمية، خاصة في هذه الظروف والمخاطر المحيطة بالمنطقة بأكملها.



وأضاف مهني، أن الدولة قدمت جهود عديدة من أجل تسهيل إجراءات الاقتراع، فيجب على المقيمين بالخارج أن يكونوا نموذج في المشاركة الانتخابية خاصة وانهم سفراء للمشهد السياسي في مصر بجميع دول العالم.

وأوضح مهني، أن الحزب قام بتكليف امانة العاملين بالخارج برئاسة المهندس كمال كبشة، بالعمل على حث المواطنيين الذين يقيمون خارج مصر على الخروج والتصويت لصالح المرشح عبد الفتاح السيسى من خلال عدد من اللقاءات بهم، وإرسال الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع، " أن حزب الحرية المصري، يتابع من خلال غرفة العمليات المركزية سير الانتخابات بالخارج، وسيخصص جانبا منها للرد على الاستفسارات المتعلقة بالأمر ومساعدة الناخبين، وحث المواطنين على دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل استكمال مسيرة الجهد والعمل والوصول إلى ما طمحنا له في الجمهورية الجديدة".