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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الوطن عايش فينا".. أبناء مصر في واشنطن يشاركون في الانتخابات الرئاسية

الجالية المصرية في
الجالية المصرية في واشنطن

أكد أبناء الجالية المصرية في العاصمة الأمريكية واشنطن حرصهم علي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

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لجان تصويت المغتربين فى الانتخابات الرئاسية بالقليوبية| تعرف عليها

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انتهاء فعاليات اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية بأستراليا

 وأشاد أبناء الجالية - في مقابلة خاصة مع قناة "إكسترا نيوز" - بسهولة ويسر إجراءات العملية الانتخابية. 


 وقالت واحدة من أبناء الجالية المصرية، إن الوطن يعيش بداخلنا، لذلك لابد من المشاركة في الانتخابات الرئاسية. 


 وبدأت أمس الجمعة أول أيام عمليات الاقتراع، حيث يُجرى تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من الجمعة 1 ديسمبر وحتى الأحد 3 من نفس الشهر الجاري. 


 وتعمل اللجان الانتخابية في الخارج اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي المُقرر لكل دولة.  وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

الانتخابات الرئاسية

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