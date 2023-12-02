"الوطن عايش فينا".. أبناء مصر في واشنطن يشاركون في الانتخابات الرئاسية

أكد أبناء الجالية المصرية في العاصمة الأمريكية واشنطن حرصهم علي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأشاد أبناء الجالية - في مقابلة خاصة مع قناة "إكسترا نيوز" - بسهولة ويسر إجراءات العملية الانتخابية.



وقالت واحدة من أبناء الجالية المصرية، إن الوطن يعيش بداخلنا، لذلك لابد من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.



وبدأت أمس الجمعة أول أيام عمليات الاقتراع، حيث يُجرى تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من الجمعة 1 ديسمبر وحتى الأحد 3 من نفس الشهر الجاري.



وتعمل اللجان الانتخابية في الخارج اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي المُقرر لكل دولة. وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.