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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لإستكمال الإنجازات ..

أمين حماة الوطن من ميلانو يدعو المصريين انتخاب المرشح عبد الفتاح السيسي

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن

قام اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بالمشاركة في عدة مؤتمرات بداخل مصر وخارجها، وذلك في إطار الدور الذي يقوم به حزب حماة الوطن لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وبدأت الجولات من قلب العاصمة الايطاليا روما حيث شهد اللواء طارق نصير مؤتمرا جماهيريا حاشدا باقليم لومبارديا بالشمال الإيطالي حضره مجموعة الكيانات والاتحادات المصرية في إيطاليا وقدم أمين عام حزب حماة الوطن شرحا وافيا عن الانجازات التي قامت بها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي علي المستويين الداخلي والخارجي بصفة عامة وملف المصريين في الخارج بصفة خاصة.


وتوالت المؤتمرات من رفح بالعريش والإسماعيلية وبورسعيد إلى الغربية في طنطا حتى أمس مؤتمر أمانة الشباب المركزية لدعم مرشحنا للرئاسة عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة قادمة.


وأكد اللواء طارق نصير، أن حزب حماة الوطن منذ أن أعلن تأييده ودعمه للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وهو في حالة انعقاد دائم من خلال عقد المؤتمرات الجماهيرية في كل المحافظات وعقد لقاءات مع ممثلي النقابات المهنية والعمالية لعرض آلانجازات التي تحققت خلال العشر سنوات الماضية.


وجدد اللواء، طارق نصير دعوته لكافة المصريين ممن لهم حق الانتخاب والمشاركة في هذا الواجب الوطني باعتباره حقا دستوريا واستكمالا لما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية.

عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن الأمن القومي رفح

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