سفير مصر بنيوزيلندا: الإقبال على التصويت بانتخابات الرئاسة سيزيد بسبب الأجازة

قال السفير جورج عازر سفير مصر بنيوزلاندا إن السفارة بدأت فتح اللجان لاستقبال الناخبين للتصويت بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وتابع السفير ومن خلال برنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية dmc: نحن أول بعثة فتحت أمس وأول بعثة تفتح اليوم لاستقبال الناخبين.

وأضاف سفير مصر في نيوزيلاندا أن إقبال الناخبين في الإنتخابات الرئاسية كان جيدا، فاليوم الأول كان عطلة الأسبوع بنيوزلاندا ورغم ذلك كان الاقبال من المصريين كبيرا ولكن اليوم سيشهد أقبالا أكبر.

وقال إن الفئات المقبلة على التصويت بالانتخابات، متوازنة بين كبار السن وشباب، وجري اليوم بشكل منظم والتصويت كان لا يستغرق سوى دقائق.