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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يزعم العثور على عشرات الصواريخ والقذائف تحت صناديق تابعة لـ الأونروا

صدى البلد

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه عثر على عشرات الصواريخ والقذائف وغيرها من الوسائل القتالية تحت صناديق تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي على حسابه بمنصة “إكس” “عثرت قواتنا على عشرات القذائف الصاروخية مخبأة تحت صناديق تابعة لوكالة الأونروا الدولية في شمال قطاع غزة”.

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وأضاف “كما عُثر تحت الصناديق على نحو 30 صاروخ جراد البالغ مداه 10 كيلومترات وعشرات الصواريخ الأخرى”.

وتابع قوله “بالإضافة إلى ذلك، قامت القوات بأعمال تمشيط في شمال قطاع غزة، حيث عثرت على العديد من الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية، كما عثروا على قنابل يدوية وعبوات ناسفة وأجزاء أسلحة وسكاكين وسترات واقية ومعدات استخباراتية أخرى”.

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