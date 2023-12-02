شكر مصر ورفض التهجير.. تفاصيل لقاء السيسي ونائبة الرئيس الأمريكي

كشف البيت الأبيض، تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في العاصمة الإمارتية دبي على هامش المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

وقال البيت الأبيض، في بيان صادر اليوم السبت، إن هاريس وجهت شكرها للرئيس السيسي على جهوده في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، والذي أسفر عن هدنة مؤقتة أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة، بما في ذلك أمريكيون، مع زيادة كبيرة في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما شكرت هاريس الرئيس السيسي على جهوده في المساعدة في إجلاء المواطنين الأمريكيين من غزة.

وحسب البيان، شددت على أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالسعي بلا هوادة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن بالتعاون الوثيق مع الشركاء الإقليميين، معربة عن دعمها المستمر لهدن طويلة في غزة لإخراج الرهائن ومساعدتهم.

كما أكدت هاريس أن الولايات المتحدة لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو حصار غزة، أو إعادة رسم حدود غزة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم السبت، كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، وذلك على هامش أعمال "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن "هاريس" نقلت تحيات وتقدير الرئيس جو بايدن لـ الرئيس السيسي، وهو ما بادله الرئيس بتقديم خالص تحياته للرئيس بايدن.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مع الإعراب في هذا الإطار عن التطلع المتبادل لتعظيم التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين خلال الفترة المقبلة بشأن أطر التعاون الثنائي في كافة المجالات، فضلاً عن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضاً التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً في قطاع غزة، حيث عرض الجانب الأمريكي رؤيته في هذا الصدد، معرباً عن الشكر والتقدير لمصر وقيادتها للعمل الدؤوب المخلص على المساهمة في التوصل للهدنة وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى دورها المحوري في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلاً عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين.