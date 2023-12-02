حملة السيسي استقرار وتنمية وصلت المنيا .. كبار السن : السيسي مستقبل أولادنا

وصلت حملة السيسي استقرار وتنمية أول حملة من شباب مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى محافظة المنيا حيث التقت مع الأهالي من مختلف الفئات العمرية و الذين أجمعوا على إن أصواتهم للرئيس السيسي حماية لهم ولأسرهم ولوطنهم الأكبر مصر .



وقال هيثم طواله مؤسس الحملة في بيان صحفي اليوم السبت: لمسنا تفاعل كبير وغير مسبوق من المواطنين وخاصة من كبار السن من السيدات والرجال الذين أكدوا إن الرئيس السيسي مستقبل أولادهم وأنهم سيخرجون ايام 10 و11و12 من الشهر الجاري ليقولوا نعم لباني مصر الحديثة .



ومن جانبه قال نبيل يوسف منسق الحملة في محافظة المنيا: “انتقلنا من منزل إلي أخر ومن بندر المنيا إلي الريف وخاصة في قرية ريدة ودار حوار مفتوح مع الأهالي حول الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية المقبلة والإجابة كانت واضحة وحاسمة كلنا على قلب رجل واحد مع قائد وزعيم مصر السيسي الهمام الذي تخطى الأرقام القياسية في تحقيق الإنجازات العصرية”.

وأضاف يوسف : حقا لقد أصبحت المنيا في عهد مصر السيسي عروس الصعيد من خلال مشروعات عظيمة غيرت شكل المحافظة وخاصة في القري التي شهدت حياة كريمة والتي تعد من اهم المشروعات التنموية في دولة 30 يونيو الجديدة التي احترمت آدمية المواطن .



وأوضح أن الملفت للنظر والذي توقفنا أمامه كثيرا براءة الأطفال وحبهم للرئيس السيسي بعد أن رفعوا صورة..مضيفا :" هؤلاء الأطفال مالهمش حسابات ولا فاهمين سياسة وانتخابات إنما بيقولوا إللي في قلبهم والاحساس إللي واصل لهم ".



أشار منسق الحملة إلي إن محافظة المنيا والمراكز والقرى التابعة لها ستضرب أروع الأمثلة في الوطنية الخالصة للبلاد بالخروج بكثافة في العرس الديمقراطي المقبل كواجب وطني وحق دستوري في مشهد مشرف يعبر بكل صدق واخلاص عن رد الجميل لرئيس وطني شريف أخلص لوطنة وشعبه.

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