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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 118 طن سكر مجهول المصدر داخل أحد المصانع بالعاشر من رمضان

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية ، قامت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية بتشكيل حملة تموينية مكبرة برئاسة محمد سعد مدير الرقابة التموينية بالمديرية برفقة العميد محسن القلش مدير ادارة مباحث تموين الشرقية وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع تعبئة سكر يدار بدون ترخيص بمدينة العاشر من رمضان وتم التحفظ على كمية قدرها ١١٨ طن سكر مجهول المصدر بدون فواتير دالة على مصدره وتم تحرير محضر رقم ١٣٢٠٢ لسنة ٢٠٢٣ وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبه المخالف.

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