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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر بـ روسيا: عملية التصويت مستمرة ونتطلع لاستقبال الناخبين في اليوم الثالث

سفير مصر في موسكو
سفير مصر في موسكو

اكد السفير نزيه النجاري سفير مصر في موسكو استمرار عملية تصويت المواطنين المصريين في روسيا الاتحادية لليوم الثاني، وسط اقبال من ابناء الجالية 

وقال: تتطلع السفارة لاستقبال السيدات والسادة الناخبين حتى الساعة التاسعة مساء اليوم، واعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء يوم الغد. 

واستأنفت السفارة المصرية في روسيا اليوم عملية التصويت للجالية المصرية بروسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث تتطلع اللجنة الانتخابية، ومقرها سفارة جمهورية مصر العربية في موسكو، لاستقبال أبناء الجالية المصرية المقيمين في دولة روسيا الاتحادية للإدلاء بأصواتهم يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء حتى مساء يوم 3 ديسمبر 2023.
 

ووجه السفير النجاري، رسائل إلى الجالية المصرية في موسكو، منذ اليوم الاول للاستحقاق الوطني بالإقدام بشكل مكثف على مقر السفارة؛ من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد سفير مصر في موسكو أن السفارة استعدت تماما لإدلاء المصريين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واستقبلت في اليوم الأول منها، عددا كبيرا من المواطنين

وأضاف “نأمل أن يدلي أكبر عدد من المصريين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية خلال اليومين القادمين”
 

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