نائب: القضية الفلسطينية تحتاج إلى قائد لديه الكثير من الخبرات العسكرية والسياسية

قال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والامين العام للحزب، إن بوادر العملية الانتخابية بدت بشكل كبير في انتخابات المصريين بالخارج، من خلال وعيهم ومشاركتهم الفعالة لإبداء رأيهم وتقديم صورة ديمقراطية حضارية امام العالم اجمع.

وأضاف مهنى، خلال كلمته بمؤتمر الحزب لدعم الرئيس السيسي بكفر الشيخ، أن الحزب يراهن على أبناء المحافظات ومشاركتهم الواعية، مشيرا إلى أن محافظة كفر الشيخ كانت دائما نموذج للوعي والفعالية والمشاركة السياسية.

وطالب عضو مجلس النواب، جميع الحاضرين بالتصويت والمشاركة الانتخابية وان يكونوا على قدر الواجب والمسئولية، خاصة وأن مصر تحتاج إلى ابنائها فعليا للقيام بالواجب الوطني تجاهه وتجاه أنفسنا وأبناءنا.

وتابع مهنى: " أننا لن ننسى ولن نتغافل عن القضية الفلسطينية وسنظل نندد بالاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني، وهذه القضية بالتحديد تحتاج إلى قائد وطني وزعيم لديه الكثير من الخبرات العسكرية والدولية للوصول إلى حل قاطع وجذري لهذه الازمة ونرى كل هذا في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي".