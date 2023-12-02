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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موعد عودة النادي الأهلي بعد لقاء يانج أفريكانز التنزاني للقاهرة

النادي الأهلي
النادي الأهلي

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، إلى القاهرة مباشرة عقب مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي تقام في السادسة مساء اليوم على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.


ومن المقرر أن تغادر البعثة ملعب المباراة إلى المطار عقب نهاية المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.


وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

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