عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شروط الانتخاب في "الرئاسة" بالنسبة للمصريين بالخارج طبقا للقانون

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

بدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، أمس الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

 

 

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط الإنتخاب فى الإنتخابات الرئاسية بالنسبة للمصريين فى الخارج.

تنص المادة (٢٨) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويتم اثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددي في حضور من يوجد من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم ، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكل اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أومندوبيهم.

 

ويسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الاعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته على النحو المتقدم بما لا يعيق عمل اللجنة.

انتخابات الرئاسة للمصريين فى الخارج

تنص المادة (29) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق فى الادلاء بصوته فى الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها بعدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.

وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر وفقا للظوابط والاجراءات التى يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التى تحددها وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين للجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الاجراءات وفى الميعاد الذى تحدده.

وتنص المادة (30) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية ومن يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى الموعد المحدد لبدء الاقتراع حتى ولو لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم.

انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الناخب القنصلية المصرية بطاقة الاقتراع جواز السفر ساري الصلاحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

الجيش الإسرائيلي: مصرع قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة واحتجاز جثته

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

بيرسي تاو يفتتح التسجيل للأهلي في مرمى يانج أفريكانز

طرد واضح | خالد الغندور يثير الجدل بشأن حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ترشيحاتنا

عجوز شرس| تفاصيل مقتل شاب على يد مسن  بالوايلي

بطعم الخسارة.. التعادل يحسم مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز في أبطال أفريقيا

شروط الانتخاب في "الرئاسة" بالنسبة للمصريين بالخارج طبقا للقانون

جيش الاحتلال يؤكد مصرع قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة

إسرائيل توجه رسالة إلى أردوغان بشأن مستقبل حماس في غزة

إيطاليا في مجموعة الموت .. قرعة الأمم الأوروبية يورو 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود جريء .. نادين نجيم تثير الجدل بفستانها الأخير| شاهد

بالأبيض المختلف .. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

دام عز الدار وشعبها..حسين الجسمي يعلق على مشاركته باليوم الوطني الـ52 للإمارات

جلسة تصوير مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها.. شاهد

فيديو

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ