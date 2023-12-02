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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس COP28: أكثر من 100 دولة أبدت استعدادها لتوقيع إعلان المناخ والصحة

سلطان الجابر على
سلطان الجابر على يمين الصورة خلال فعاليات COP28

أعلن  سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ "COP28" أن 123 دولة أبدت استعدادها للتوقيع على "إعلان الإمارات للمناخ والصحة"؛ معتبرا أنه تقدما كبيرا في العمل المناخي.

وقال إن رئاسة COP28 أعدت "إعلان الإمارات للمناخ والصحة" بالشراكة مع مجموعة دول داعمة تشمل البرازيل ومصر وفيجي وألمانيا وكينيا ومالاوي وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة ودولاً أخرى.

وأوضح رئيس COP28 أن الإعلان يسعى إلى تعزيز التعاون عبر القطاعات، وخفض الانبعاثات في قطاعات الصحة، وزيادة تمويل الأنشطة الصحية المتعلقة بالمناخ.

ممولي الصحة العالمية

وأشار إلى أن "COP28" يجمع ممولي الصحة العالمية وبنوك التنمية والحكومات والشركات والمؤسسات الخيرية.

وتابع: "حتى هذه اللحظة تلقينا 123 تعهداً من دول مستعدة للتوقيع على إعلان الصحة"، معتبراً أن هذا إنجاز كبير، ويمثل "قفزة كبيرة في الاتجاه الصحيح".

وأكد أنه يواصل المشاركة وحض دول أخرى على التوقيع على هذا الإعلان، لافتاً إلى أن الدول التي لم توقع بالفعل أعطت إشارات مناسبة وردوداً إيجابية بأنها ستوقع قريباً.

وقال رئيس COP28: "أعتقد أن من الواضح لجميع الأطراف المشاركة، سواء كانت قريبة من المسألة المطروحة أو بعيدة، أننا لا نحتاج إلى مزيد من الأدلة على كوارث المناخ، وأصبح هذا اليوم أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، لقد حان الوقت لكي يتحد العالم ويتحرك وينفذ".

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