لو كان أحدهم غير صالح.. كيفية تربية الأبناء وفقا للشريعة الإسلامية

كشف الشيخ محمود ربيع، الباحث بجامعة الأزهر الشريف، عن كيفية تربية الأبناء وفقا للشريعة الإسلامية.

وقال محمود ربيع، في فيديو لـ"صدى البلد"، إن الله- تعالى- أمرنا على لسان نبينا أن نحسن تربية أولادنا وأننا مسئولون عنهم، فقال النبي (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) فكل أب مسئول عن رعيته.

وأضاف، أن الله سيحاسب العبد على الرعية التي وهبها الله له، في حين قد حرم غيره من الرزق بهذه النعمة، وعن ماذا فعل معهم؟

وأكد أن الواجب على الإنسان أن يحسن تربية الأبناء، أما النتيجة فلا علاقة له بها، فمسألة استقامة الأبناء، ليس من شأن الأب، فهي لله- تعالى-.

وأشار إلى أن من حقوق الأبناء على الآباء، حسن التربية واختيار الأم الطيبة لهم، والاسم الطيب، وأن يعلمهم شيئا من علوم الدين والدنيا، أما بعد ذلك، لو كبر الابن وأصبح غير مستقيم فلا علاقة للأب بذلك.