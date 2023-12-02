عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لو كان أحدهم غير صالح.. كيفية تربية الأبناء وفقا للشريعة الإسلامية

أب يصور ابنه في الجامع
أب يصور ابنه في الجامع الأزهر

كشف الشيخ محمود ربيع، الباحث بجامعة الأزهر الشريف، عن كيفية تربية الأبناء وفقا للشريعة الإسلامية.

وقال محمود ربيع، في فيديو لـ"صدى البلد"، إن الله- تعالى- أمرنا على لسان نبينا أن نحسن تربية أولادنا وأننا مسئولون عنهم، فقال النبي (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) فكل أب مسئول عن رعيته.

وأضاف، أن الله سيحاسب العبد على الرعية التي وهبها الله له، في حين قد حرم غيره من الرزق بهذه النعمة، وعن ماذا فعل معهم؟

وأكد أن الواجب على الإنسان أن يحسن تربية الأبناء، أما النتيجة فلا علاقة له بها، فمسألة استقامة الأبناء، ليس من شأن الأب، فهي لله- تعالى-.

وأشار إلى أن من حقوق الأبناء على الآباء، حسن التربية واختيار الأم الطيبة لهم، والاسم الطيب، وأن يعلمهم شيئا من علوم الدين والدنيا، أما بعد ذلك، لو كبر الابن وأصبح غير مستقيم فلا علاقة للأب بذلك.

الأزهر كيفية تربية الأبناء محمود ربيع الرعية الاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

بث مباشر .. السيسي يهنئ دولة الإمارات بعيدها الوطني

الرئيس السيسي: مصر مستمرة في مساعيها للدفع نحو مسار التهدئة بـ غزة

ترشيحاتنا

السفير المصري في كازاخستان: توجيهات بتذليل كافة المعوقات أمام الناخبين

بالأسعار .. 5 سيارات رياضية "زيرو" يقدمها الصانع الفرنسي بالسوق المصرية

بعد الهزة المدمرة.. مركز رصد الزلازل يطلق تحذيرا عاجلا في اليابان والفلبين

مرض جلدي.. وفاء تشكو زوجها: 5 سنين علاقة زوجية محرمة

سفير مصر بألبانيا: أتوقع إقبالاً أكبر للمصوتين بانتخابات الرئاسة غدا بسبب الإجازة الأسبوعية

شاهد| لقطات من إحماء لاعبي الأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض المختلف .. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

دام عز الدار وشعبها..حسين الجسمي يعلق على مشاركته باليوم الوطني الـ52 للإمارات

جلسة تصوير مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها.. شاهد

بعد عرض 15 قطعة نادرة بدار مزادات| خبير لـ صدى البلد: الحفر خلسة المصدر الرئيسي لتهريب الآثار منذ 2011

فيديو

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ