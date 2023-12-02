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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب الفلبين

صدى البلد

أعلن مرصد الزلازل، اليوم السبت، أن هناك زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر ضرب الفلبين.

وسجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، زلزالاً بقوة 7.3 درجة ريختر في الفلبين.

ومن ناحية أخرى، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في وقت سابق من اليوم،  إن زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب منطقة تاراباكا في تشيلي، وأضاف أن الزلزال كان على عمق 103 كيلومترات.

كما ضرب زلزالان بقوة تزيد عن خمس درجات ليل الجمعة إلى السبت أرخبيل جوادلوب الفرنسي، بحسب مرصد البراكين والزلازل المحلي، دون تسجيل أضرار جسيمة أو ضحايا على الفور.

وفي الساعة 4,48 صباحا بالتوقيت المحلي (8,48 صباحا بتوقيت غرينتش)، هز "زلزال قوي بقوة 6 درجات" الأرخبيل، بحسب المرصد.

وأضاف المصدر أن "مركز الزلزال الذي تم تحديده على أنه تكتوني، يقع على بعد 50 كيلومترا شمال لا ديزيراد وعلى عمق 24 كيلومترا".

ولاحظ مراسل وكالة فرانس برس أن الهزة استمرت عدة ثوان.

كما قال العديد من السكان الذين يعيشون في غراند تير وباس تير إن الهزة كانت "شديدة".

وأشار أوريليان باكل (38 عاما) الذي يعيش في بلدة لو مول في غراند تير شرق الأرخبيل، لوكالة فرانس برس إلى أنه "استيقظ" قبيل الساعة الخامسة صباحا على وقع الزلزال، وأنه "كان شديداً".

وقبل ساعات قليلة، تم تسجيل زلزال آخر أقل شدة بقوة 5.2  درجات على مقياس ريختر،  في الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي (03,00 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه "يقع على بعد 71 كيلومترا شمال شرق لا ديزيراد، على عمق 13 كيلومترا" بحسب المرصد.

تقع جوادلوب في منطقة زلزالية نشطة للغاية وتتعرض بانتظام لزلازل خفيفة الشدة يشعر بها السكان إلى حد ما.

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