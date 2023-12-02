نواب يشيدون بمشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية.. ويؤكدون: عبرت عن الرغبة الجادة لديهم في اختيار قائد المرحلة القادمة

نواب عن مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة:

حرصوا على تلبية نداء الوطن في أولى أيام التصويت

الإقبال يعكس الوعي بأهمية التكاتف

يعبر عن الرغبة الجادة في ممارسة حقهم الدستوري



أشاد عدد من النواب بمشاركة المصريين فى الخارج فى الانتخابات الرئاسية، وأكدوا أن هذه المشاركة تأتي فى إطار إدراك المصريين فى الخارج لأهمية هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تكاتف أبناء الوطن الواحد، بما يبعث برسالة قوية إلى العالم ومن كل بقعة من بقاع الأرض أن أبناء مصر سواء بالداخل أو الخارج حريصون على الوحدة وإعلاء المصالح العليا للوطن وأن الجميع يد واحدة أمام مؤامرة تحاك ضد الدولة وأمنها القومي.

فى البداية قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن المصريين بالخارج حرصوا على تلبية نداء الوطن في أولى أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، والتي حظيت بمشاركة واسعة من كافة الأطياف خاصة السيدات اللائي تقدمن الصفوف الأمامية في شتى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بالإضافة لمشاركة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، لا سيما وأن المشاركة تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا يتعين على الجميع التفاعل معه للمساهمة في رسم خريطة مستقبل مصر واختيار قياداتها السياسية بإرادة حرة ومستقلة.

وأضاف عضو مجلس النواب، في بيان، أن الدولة حرصت على تذليل مختلف العقبات أمام ممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي والإجابة على مختلف استفساراتهم المتعلقة بسير العملية الانتخابية وإتاحة كافة اللوجستيات اللازمة، وذلك بما يسمح لأكبر عدد ممكن من المواطنين المصريين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح أنهم قدموا صورة وطنية رائعة تعبر عن حبهم لوطنهم وحرصهم على رد الجميل لوطنهم بالمشاركة بكثافة خلال أيام العملية الانتخابية التي تُجرى خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم.

وأشار "عمار"، إلى أن اليوم الأول شهد تطبيق كافة المعايير والقرارات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، دون أي مخالفات انتخابية، مشددا أن تلك الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة في تاريخ مصر والثالثة بعد ثورة 30 يونيو ويتنافس فيها أربعة مرشحين، تأتي في توقيت مهم واستثنائي، ما يجعل المشاركة واجبا على الجميع وذلك حرصا على الوطن وتماسكه والحفاظ على وحدته وقوته.

ونوه بأن الجالية المصرية بالخارج حظيت باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، وتم إنشاء وزارة الهجرة لمتابعة أحوالهم والتواصل معهم، كما تم تقديم العديد من المبادرات منها بيت الوطن ومبادرة تيسير استيراد السيارات .

ومن جهته، اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن حرص المصريين بالخارج على التوافد بكثافة للسفارات والقنصليات للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، يأتي فى إطار إدراكهم لأهمية هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تكاتف أبناء الوطن الواحد، بما يبعث برسالة قوية إلى العالم ومن كل بقعة من بقاع الأرض أن أبناء مصر سواء بالداخل أو الخارج حريصون على الوحدة وإعلاء المصالح العليا للوطن وأن الجميع يد واحدة أمام مؤامرة تحاك ضد الدولة وأمنها القومي.

وأضاف «أبو الفتوح» فى بيان، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تذليل كافة العقبات، على نحو من شأنه تيسير عملية التصويت وبما يُجنب المواطنين أى مشقة مُحتملة خلال أدائهم لحقهم، وبالصورة التى تليق بمصر ومكانتها الرائدة، موضحا أن عملية الاقتراع أجريت في سهولة ويسر بـ137 مقرا انتخابيا تتوزع على 121 دولة، في مشاهد وطنية خالصة سيطرت عليها البهجة وحب الوطن والرغبة فى المشاركة الإيجابية في عملية التصويت.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، المصريين في الخارج لمواصلة التوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، لا سيما وأن المشاركة في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وأكد أنه في ظل ما تواجهه المنطقة من مخاطر تهدد الاستقرار وحفظ الأمن القومي، يتوجب على الجميع وحدة الصف والتكاتف حول الدولة ومؤسساتها لتأكيد للعالم أجمع أن المصريين يتوحدون خلف راية الوطن وتماسكه.

ولفت «أبو الفتوح»، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يدخر جهدا في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأطلق الكثير من المبادرات والجهود للتواصل معهم والتعرف على مشاكلهم لحلها وكان أول الرؤساء الذين قاموا بإجلاء رعاياهم في الخارج عندما حدثت أزمات بالخارج ومن بينها كانت الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك وقت كورونا، مؤكدا أنه خلال 10 سنوات أقيم 15 ألف مشروع، طالت فيها المحافظات الحدودية والصعيد نصيب كبير من التنمية وعدم التهميش، علاوة على استعادة مكانة مصر الخارجية وهيبتها الإقليمية، ما يجعلنا أمام القائد الأجدر والأنسب لهذه المرحلة.

بينما اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشهد مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية خلال أولى أيام التصويت خارج مصر، عبر عن الرغبة الجادة لديهم في اختيار قائد المرحلة القادمة والمساهمة في صنع القرار المصري، خاصة وسط التحديات الإقليمية المحيطة، منوهة بأن هناك حرص لدى المؤسسات التنفيذية بالدولة لتوفير كافة سبل مساعدة المصريين بالخارج على الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، وتوفير وسائل انتقال جماعية لنقل المصريين المقيمين في مناطق بعيدة عن السفارة والقنصلية في الدول المقيمين بها.

وأكدت "هلالي" فى بيان، أن المرأة والشباب تصدرا المشهد في الكثير من مواقع الاقتراع بالخارج، في مشهد يدعو للفخر والاعتزاز، ويجسد حرصهم على التواجد والنزول لإرسال رسالة للعالم بأن جميع المصريين على قلب رجل واحد في دعم مسار الاستقرار والحفاظ على الأمن والأمان لكل شبر في مصر، مشيرة إلى أن استجابتهم للمشاركة تعكس الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية بممارسة حق الانتخاب التي منحها لهم الدستور المصري.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية استكمال المصريين بالخارج لتلك الملحمة عبر حث الجميع على النزول خلال باقي أيام التصويت والمستمرة حتى غد الأحد، لما لها من دلالات مهمة في تأكيد ما تشهده مصر من تحول ديمقراطي وتعزيز لحقوق الإنسان، علاوة على أنها تعكس إصرار المصريين على حفظ أمن واستقرار البلاد، والحرص على استكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة والتي تشهدها مصر في كافة القطاعات والصناعات الاستراتيجية.

وأضافت أنه بموجب قانون الانتخابات، فكل مصري بلغ 18 عاما قبل إغلاق دعوة الناخبين، يحق له المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار من يمثله لقيادة الوطن، في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن الرئيس أولى اهتماما بالغا بالمصريين بالخارج وأعطى لهم الرعاية الكاملة في أوقات الأزمات بالخارج، كما أطلق الكثير من المبادرات التي تربطهم بالوطن الأم وتيسر عليهم حياتهم المعيشية بمنحهم فرص للاستثمار والمشاركة في المشروعات القومية للدولة المصرية بالداخل.