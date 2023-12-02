استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بدعوى محاولة طعن قرب نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة تل غرب نابلس.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال، أطلقت النار على مواطن -لم تعرف هويته بعد- قرب بلدة تل قرب عند حاجز "المربعة" ومنعت طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إليه.

وقال جيش الاحتلال إن أطلق النار على شاب فلسطيني بذريعة الاشتباه بمحاولة استخدامه سكينا ومحاولة طعن أحد الجنود عند القيام باستجوابه عند مفترق X بالقرب من مدينة نابلس.

وجاء في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أحبط جنود احتياط من الكتيبة 7037 التابعة للواء شمرون الإقليمي محاولة طعن عند حاجز عند مفترق X بالقرب من مدينة نابلس، أعلن ذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي أشار إلى أن القوة اشتبهت في إرهابي وصل إلى الحاجز وبدأوا باستجوابه، ثم أخرج سكينا وبدأ يتقدم نحوهم. وأطلق المقاتلون النار على الإرهابي وقتلوه".