مجموعة بيراميدز.. مازيمبي يفوز بهدف نظيف على صن داونز في دوري الأبطال

حقق مازيمبي الكونجولي فوزا هاما على ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت.



وحسم فريق مازيمبي نتيجة مباراته أمام نظيره صن داونز بهدف نظيف، أحرزه جلودي ليكونزا، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الفريقان المباراة بشكل حذر ومتزن، دون وجود أي اندفاع خوفًا من استقبال الأهداف، وهو ما جعل الأمور تسير في اتجاه التعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، حاول فريق مازيمبي استغلال عامل الأرض والجمهور لخطف هدف التقدم وتحقيق الفوز، وهو ما تحقق في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب جلودي ليكونزا.

وبعد إحراز هدف مازيمبي، حاول لاعبو صن داونز الضغط من أجل خطف هدف التعادل وتحقيق نقطة ثمينة، قبل أن تُعاند العارضة كرة مهاجم الفريق في الدقيقة 85.

وواصل فريق صن داونز الضغط دون تحقيق أي هدف، لينتهي اللقاء، بفوز فريق مازيمبي بهدف وحيد ويحصد أول 3 نقاط.

وبهذه النتيجة، حقق فريق مازيمبي أول فوز له في المجموعة رافعًا رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين، محتلًا المركز الثالث خلف صن داونز وبيراميدز برصيد 3 نقاط لكل منهما.

ويمتلك فريق بيراميدز فرصة ذهبية لاعتلاء صدارة المجموعة اليوم، حيث يواجه فريق نواذيبو الموريتاني في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، والتي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط حال الفوز فيها.