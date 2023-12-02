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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تصنيف عالمي.. إنجاز جديد يضاف إلى جامعة المنصورة

انجاز دولى
انجاز دولى

نجحت جامعة المنصورة في تحقيق إنجازًا دوليًا جديدًا والحصول على أربعة نجوم في تقيم  هيئة التصنيف العالمي للجامعات "QS Stars"، والتي تعتبر إحدى أفضل ثلاث أنظمة لتقييم الجامعات العالمية من حيث الأهمية والتأثير.

ويعتمد تقيم QS Stars على مجموعة من المعايير التي تقيس بدقة أداء الجامعة في عدة مجالات من أهمها جودة التعليم، والبحث العلمي والابتكار، الاتفاقيات والشركات الدولية، وغيرها من المعايير التي استطاعت جامعة المنصورة أن تحقق فيها تميزًا دوليًا مشهودًا.

ويأتي هذا الإنجاز العظيم لجامعة المنصورة في إطار رؤية الجامعة للارتقاء بمختلف المناحي العملية والتعليمية والبحثية والخدمية، وتطبيق استراتيجيات دولية تواكب التطورات العالمية، من حيث جودة التعليم، واستخدام أساليب تعلم حديثة، وإنشاء برامج ومقررات دراسية جديدة، وإنشاء درجات علمية دولية بالتعاون مع العديد من الجامعات العالمية المرموقة والمتميزة.

التصنيف العالمي للجامعات الجامعات العالمية المرموقة والبحث العلمي جودة التعليم والبحث العلمى جامعة المنصورة

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