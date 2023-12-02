عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أيمن محسب: المشهد الحضاري للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية رسالة قوية للداخل

الدكتور أيمن محسب،
الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن المصريين بالخارج نجحوا في اليوم الأول للتصويت بالانتخابات الرئاسية في تقديم مشهد حضارى يليق بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن احتشاد أبناء الجاليات المصرية بالخارج أمام مراكز الاقتراع يعكس مدى إخلاصهم وولائهم وانتمائهم لهذا الوطن، وأن البعد الجغرافي لا يزيدهم إلى اهتماما وحرصا علي المصلحة الوطنية لوطنهم الأم.

وقال "محسب" فى بيان صحفى له، أن المصريين بالخارج أظهروا قدر كبير من المسئولية والحرص على المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن، والعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي الأرفع في النظام السياسي المصري وهو اختيار رئيس الجمهورية، والذي يأتي في ظل ظروف إقليمية شديدة التوتر والتعقيد، وهو ما يتطلب حالة من الاصطفاف الوطني ووحدة الصف في مواجهة هذه التحديات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى انتظام سير عملية الاقتراع في  137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، حيث تمت عملية التصويت في أجواء ديمقراطية، حيث لم يتم رصد أي مخالفات أو مضايقات للناخبين، أو معوقات تعطل إدلائهم بأصواتهم، لافتا إلى أن الجاليات المصرية في بعض الدول تحملت عناء السفر لساعات من أجل الوصول إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في الانتخابات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الملحمة الوطنية التى صنعها المصريون بالخارج تحمل المصريين بالداخل مسئولية أكبر تجاه وطنهم، لذلك يجب أن يعي الجميع أن المشاركة في الانتخاب واجب وطنى وحق دستورى، يعكس أمام العالم وعي الشعب المصري وإدراكه للمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، مشددا على ضرورة أن يتحول هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي يشارك من خلاله المصريون في اختيار من يقوم مصر ل6 سنوات قادمة.

الانتخابات الرئاسية مراكز الاقتراع الجاليات المصرية بالخارج الدكتور أيمن محسب رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

نجم الزمالك يتلقى عرضا من قطر..ابراهيم سعيد يكشف التفاصيل

لقب الكنفدرالية..تصريح صادم من فييرا بشأن نادي الزمالك ورسالة لـ أوسوريو

طرد واضح | خالد الغندور يثير الجدل بشأن حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

إغراء العرب بمليارات الدولارات| خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول.. حكاية مخطط شيطاني بشأن غزة

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

ترشيحاتنا

أفضل ما يقال في العام الجديد.. أدعية للأبناء

3.5 مليار دولار تدخل جيب الدولة.. قفزة كبيرة في صادرات الأجهزة الكهربائية

بعد تفشيه في عدة دول.. تعرف على أعراض متلازمة الرئة البيضاء

على خطى واشنطن في العراق| حكاية أوراق الكوتشينة الموزعة على جنود الاحتلال بغزة.. وهذا سر الصور المطبوعة

شاهد.. لقطات من توافد الجاليات المصرية بالمجر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

رغم أنها تبعد 580 سنة ضوئية.. خلية النحل تظهر بجوار القمر الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة منتخب مصر للأثقال تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالدوحة |شاهد

شال فلسطين على كتفيها.. ياسمين الخطيب تعلن عن برنامج جديد لها

أسود جريء .. نادين نجيم تثير الجدل بفستانها الأخير| شاهد

بالأبيض المختلف .. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

فيديو

أول تعليق لمارسيل كولر عقب التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز |فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ