عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي يكشف مصيره من المشاركة في كأس العالم 2026

ميسي
ميسي

لم يستبعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مشاركته في كأس العالم 2026 في كرة القدم، قائلاً إنه يرغب بذلك «أكثر من أي وقت مضى»، لكنه أقرّ بأن «الأمر سيكون صعباً من الناحية الواقعية».

وبينما يتعرّض اللاعب الموهوب لوابل من الأسئلة حيال مشاركته في كأس العالم المقرّر في الولايات المتحدة، وكندا والمكسيك 2026، أعاد ميسي التأكيد أن «الشيء الوحيد الذي أفكر فيه راهناً هو الوصول إلى كوبا أميركا» في يونيو ويوليو المقبلين في الولايات المتحدة.

وأضاف قائد المنتخب الأرجنتيني الذي أحرز لقبه العالمي الأول في مونديال قطر 2022، بعد مسيرة زاخرة مع برشلونة الإسباني: «بعد ذلك، سيحدّد الوقت مشاركتي من عدمها».

وتابع لقناة «ستار»: «سأكون بعمر (39 عاماً) لا يسمح في العادة بالمشاركة في كأس العالم».

وأردف اللاعب المحترف راهناً في نادي انتر ميامي الأميركي: «قلت سابقاً إني لا أفكر بالوجود هناك، وبدا الأمر أني سأعتزل بعد المونديال الأخير، لكن الأمر مختلف تماماً، أريد اللعب هناك أكثر من أي وقت مضى».

وهذا أوضح إعلان نيات من ميسي برغبة المشاركة في الحدث العالمي المقبل منذ إحرازه لقب 2022، كرّر ميسي صاحب الـ 36 عاماً أنه سيبقى مع المنتخب بحسب وضعه الراهن دون التفكير كثيراً في المستقبل.

وأقرّ «البعوضة»: «لا أفكّر في المونديال، ولا أقول إني لن أكون هناك بنسبة 100 في المائة بسبب عمري، من الطبيعي ألا أكون هناك بعد ذلك سنرى ربما ننجح في كوبا أميركا، وكل الأمور مجتمعة لتحقيق النجاح. ربما لا. في الواقع، ستكون الأمور صعبة».

وشرح صانع اللعب متعة اللعب راهناً مع منتخب «ألبي سيليستي»: «بعد سنوات من المعاناة، نعيش الآن لحظات مميزة لم أختبرها قَطّ، وأريد الاستفادة منها تماماً. أريد الاستفادة من كل ذلك، دون التفكير في سنتين أو ثلاث، وهي فترة طويلة في كرة القدم».

وتتصدر الأرجنتين تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، مع 15 نقطة من أصل 18 ممكنة. وتستأنف التصفيات في سبتمبر (أيلول) 2024.

وبعد فوزها أخيراً على البرازيل 1-0، أدخل المدرب ليونيل سكالوني الشكوك إلى قلوب مشجعي منتخب التانجو، عندما قال إن الوقت قد حان «للتفكير»، وإن الفريق «بحاجة لمدرب يملك كل الطاقة الممكنة ويقدّم أداء جيداً».

وأوضح سكالوني (45 عاماً) الذي قاد الأرجنتين للفوز بكوبا أميركا 2021 وكأس العالم 2022، من دون منح مزيد من التفاصيل، أنه لن يستقيل في المؤتمر الصحافي بعد مباراة البرازيل.

ليونيل ميسي ميسي كأس العالم 2026 النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأس العالم قائد المنتخب الأرجنتيني مونديال قطر 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

بث مباشر .. السيسي يهنئ دولة الإمارات بعيدها الوطني

الرئيس السيسي: مصر مستمرة في مساعيها للدفع نحو مسار التهدئة بـ غزة

موضوعات متعلقة

شاهد| لقطات من إحماء لاعبي الأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز

مجموعة بيراميدز.. مازيمبي يفوز بهدف نظيف على صن داونز في دوري الأبطال

تعرف على موعد عودة النادي الأهلي بعد لقاء يانج أفريكانز التنزاني للقاهرة

للمرة الأولي في تاريخها.. ألمانيا تفوز بكأس العالم تحت 17 سنة على حساب فرنسا

وصول فريق الأهلي لملعب بنيامين مكابا استعداد للقاء يانج أفريكانز

التشكيلة الرسمية لمباراة أرسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ماذا قال كولر للاعبين قبل مباراة يانج أفريكانز في دوري الأبطال؟

الأهلي يتجه إلى ملعب مباراة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

اعتزاز متبادل.. السيسي يهنئ دولة الإمارات بعيدها الوطني| صور

بالحضن.. مشهد مثير بين يسرا وٱسر ياسين في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

30 دقيقة.. يانج أفريكانز يهدد مرمى الأهلي والشحات يهدر فرصة التقدم

نائبة الرئيس الأمريكي: سنواصل تقديم المساعدات العسكرية إلى إسرائيل

متحدث الحكومة: تفقد رئيس الوزراء للمصانع لتأكيد اهتمام الدولة وتشجيعها للقطاع الخاص

جيش الاحتلال يستعد لشن هجوم كبير على قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض المختلف .. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

دام عز الدار وشعبها..حسين الجسمي يعلق على مشاركته باليوم الوطني الـ52 للإمارات

جلسة تصوير مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها.. شاهد

بعد عرض 15 قطعة نادرة بدار مزادات| خبير لـ صدى البلد: الحفر خلسة المصدر الرئيسي لتهريب الآثار منذ 2011

فيديو

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ