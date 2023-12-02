إلغاء مباراة يونيون برلين وبايرن ميونخ.. اعرف الحكاية

أعلن ناديا يونيون برلين، وبايرن ميونخ، اليوم السبت، إلغاء مباراة يونيون برلين ومضيفه بايرن ميونخ، بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بسبب تساقط الثلوج بغزارة وما يرتبط بها من مخاطر تتعلق بالسلامة.

وذكرا أنه بسبب مخاطر السلامة على كل المشاركين، تم الاستقرار على عدم إقامة المباراة التي كان من المفترض أن تنطلق في الثالثة والنصف عصر اليوم (1430 بتوقيت جرينتش)

وذكر بايرن في بيان :" حتى لو كان بإمكاننا تجهيز الملعب لاستضافة اللقاء في المساء، فإن مخاطر السلامة والوضع المروري جعل الإلغاء أمرا لا مفر منه ".

وذكر النادي أن الانهيارات الثلجية على سطح الاستاد سوف تشكل خطرا كبيرا على الجماهير، في حين أنه من غير المرجح أن تتمكن الجماهير والشرطة والموظفون الآخرون من الوصول للملعب وسط فوضى المواصلات في ولاية بافاريا بسبب سقوط الثلوج بغزارة.

وقال يان كريستيان دريسين الرئيس التنفيذي للنادي إنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد المحتمل في أسرع وقت ممكن.

وبسبب طبيعة ملعب أليانز أرينا، الذي يوجد به وسائل تسخين لإذابة الثلوج، لم يكن الاهتمام الرئيسي هو إمكانية اللعب على الملعب من عدمه، ولكن السلامة وفوق كل هذا رحلة المشجعين، حيث كان البعض يسافر إلى ميونخ من أماكن أبعد.

وتسببت الثلوج والجليد في إحداث فوضى مرورية في جنوب ألمانيا صباح اليوم السب.

وتم إيقاف رحلات الطيران في مطار ميونخ بشكل مؤقت حتى 12 ظهرا بسبب سقوط الثلوج بغزارة، وفاق لمتحدث رسمي.

حتى الآن تم إلغاء أكثر من 320 رحلة من أصل 760 كان مقررا إقامتها اليوم .

ووفقا لشركة السكك الحديدية "دويتشه بان" فإن العديد من خطوط السكك الحديدية حول ميونخ تم إغلاقها خلال المساء.

وتم تعليق خدمة القطارات من وإلى محطة السكك الحديدية في ميونخ بشكل مؤقت. واضطر المسافرون في أولم وميونخ لقضاء المساء في القطارات.