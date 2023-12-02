المصريون في فرنسا يتحدون الطقس للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

كشفت الدكتورة جيهان جادو، عضو الجالية المصرية بـ فرنسا، أن السفارة المصرية فتحت أبوابها من التاسعة صباح أمس، أمام الناخبين المصريين للمشاركة في اختيار رئيسهم.



وتابعت جادو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تنسيق على أعلى مستوى والسفارة والقنصلية بذلتا جهودا كبيرة للتيسير على الناخبين.



وأكدت الدكتورة جيهان جادو، عضو الجالية المصرية بفرنسا، أن هناك موجة برد قارسة ما دفع السفارة لعمل مخيمات أمام مقر السفارة لحماية الناخبين من الأمطار والبرودة.



وأوضحت أن العملية الانتخابية كانت تسير باحترافية وانتظام، لافتة إلى أنه تم توفير الأجهزة التي يحتاج لها ضعاف النظر خلال الإدلاء بأصواتهم.

المصريون يتوافدون على المشاركة في العملية الانتخابية بفرنسا حتى اللحظات الاخيرة

وأردفت الدكتورة جيهان جادو، عضو الجالية المصرية بفرنسا، أن المصريين توافدوا على المشاركة في العملية الانتخابية حتى اللحظات الأخيرة قبل غلق الصندوق في اليوم الأول، رغم كون الأمس يوم عمل ووجود موجة باردة.