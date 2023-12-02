الجالية المصرية بسلطنة عمان: مواطنون قطعوا ألف كيلو ذهابا وعودة للإدلاء بأصواتهم

كشفت أمل طلعت عضو الجالية المصرية بسلطنة عمان آخر مستجدات وتفاصيل اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية المصرية.

وقالت أمل طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إقبال جيد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية ".

وأضافت امل طلعت :" المصريون يأتون من كافة أنحاء سلطنة عمان للإدلاء بأصواتهم في السفارة المصرية ".

وتابعت امل طلعت :" هناك من يقطع ألف كيلو ذهابا وعودة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ".

وأكملت امل طلعت :" تحية وتقدير لابناء الجالية المصرية على حرصهم على التصويت في الانتخابات الرئاسية ".