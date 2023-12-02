عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شباب المصريين بالخارج: الإقبال على انتخابات الرئاسة تاريخي وفاق التوقعات

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة للمصريين فى الخارج

قال إتحاد شباب المصريين بالخارج ،  برئاسة الدكتور محمود حسين ،إن اقبال أبناء الجالية المصرية بالسعودية ، علي التصويت في الإنتخابات الرئاسية ،فاق التوقعات ، حيث شهدت مقار اللجان حشودا كبيرة وغير مسبوقة.

وأكد أمجد المنياوي، منسق عام  اتحاد شباب المصريين بالسعودية ، أن غرفة عمليات الاتحاد رصدت وجود حالة من الإقبال الكبير خلال أول وثاني يوم الانتخابات ، في مختلف مقرات اللجان الانتخابية بالسعودية ،موجها الشكر للسفارة والقنصلية العامة بالرياض لما بذلوه من جهد داخل المقر
للتيسير على المصريين للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح أن  المصريين حول العالم رسموا  صورة مبهرة فى حب الوطن خاصة بمقر السفارة المصرية بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية مؤكدا أن المصريين بالخارج هم جزء من صناعة القرار بمصر وهم الشغل الشاغل لاتحاد شباب المصريين بالخارج.

وأوضح أن انتخابات الرئاسة هي  الاستحقاق الدستوري  الأهم  التي ينص عليها الدستور المصري لذا وجب علينا جميعا الحرص على المشاركة بالانتخابات الرئاسية بمرحلتها الحالية بالخارج والممتدة للتاسعة مساء الغد وبمرحلتها المقبلة بداخل مصر فى ايام الاقتراع المقررة الاسبوع المقبل.

واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر للمملكة العربية السعودية علي الفوز بتنظيم اكسبو ٢٠٣٠، وكذلك علي اهتمامهم الكبير بالجالية المصرية. 

اتحاد شباب المصريين بالخارج الدكتور محمود حسين الجالية المصرية السعودية الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

الجيش الإسرائيلي: مصرع قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة واحتجاز جثته

بيرسي تاو يفتتح التسجيل للأهلي في مرمى يانج أفريكانز

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

طرد واضح | خالد الغندور يثير الجدل بشأن حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ترشيحاتنا

أحمد موسى عن انطلاق الانتخابات الرئاسية بالخارج: هذا وقت مساندة الوطن

عجوز شرس| تفاصيل مقتل شاب على يد مسن  بالوايلي

بطعم الخسارة.. التعادل يحسم مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز في أبطال أفريقيا

شروط الانتخاب في "الرئاسة" بالنسبة للمصريين بالخارج طبقا للقانون

جيش الاحتلال يؤكد مصرع قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة

إسرائيل توجه رسالة إلى أردوغان بشأن مستقبل حماس في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود جريء .. نادين نجيم تثير الجدل بفستانها الأخير| شاهد

بالأبيض المختلف .. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

دام عز الدار وشعبها..حسين الجسمي يعلق على مشاركته باليوم الوطني الـ52 للإمارات

جلسة تصوير مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها.. شاهد

فيديو

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ