شباب المصريين بالخارج: الإقبال على انتخابات الرئاسة تاريخي وفاق التوقعات

قال إتحاد شباب المصريين بالخارج ، برئاسة الدكتور محمود حسين ،إن اقبال أبناء الجالية المصرية بالسعودية ، علي التصويت في الإنتخابات الرئاسية ،فاق التوقعات ، حيث شهدت مقار اللجان حشودا كبيرة وغير مسبوقة.

وأكد أمجد المنياوي، منسق عام اتحاد شباب المصريين بالسعودية ، أن غرفة عمليات الاتحاد رصدت وجود حالة من الإقبال الكبير خلال أول وثاني يوم الانتخابات ، في مختلف مقرات اللجان الانتخابية بالسعودية ،موجها الشكر للسفارة والقنصلية العامة بالرياض لما بذلوه من جهد داخل المقر

للتيسير على المصريين للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح أن المصريين حول العالم رسموا صورة مبهرة فى حب الوطن خاصة بمقر السفارة المصرية بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية مؤكدا أن المصريين بالخارج هم جزء من صناعة القرار بمصر وهم الشغل الشاغل لاتحاد شباب المصريين بالخارج.

وأوضح أن انتخابات الرئاسة هي الاستحقاق الدستوري الأهم التي ينص عليها الدستور المصري لذا وجب علينا جميعا الحرص على المشاركة بالانتخابات الرئاسية بمرحلتها الحالية بالخارج والممتدة للتاسعة مساء الغد وبمرحلتها المقبلة بداخل مصر فى ايام الاقتراع المقررة الاسبوع المقبل.

واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر للمملكة العربية السعودية علي الفوز بتنظيم اكسبو ٢٠٣٠، وكذلك علي اهتمامهم الكبير بالجالية المصرية.