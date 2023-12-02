الجامعات المصرية تحث الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتعبير عن آرائهم

جامعة القاهرة: يجب المشاركة الفعالة والتصويت في الانتخابات الرئاسية

جامعة حلوان: الشباب يظهر صورة الديمقراطية الحضارية من خلال المشاركة الفعالة

ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في الداخل، بعد أيام قليلة، إذ تقام خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر، ويتنافس فيها 4 مترشحين، وهم: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، حازم محمد سليمان عمر، محمد فريد سعد زهران، عبد السند يمامة.

وتعمل الجامعات المصرية في الوقت الحالي على حث الشباب على تعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يعد شباب الجامعات هم صلب نسيج المجتمع المصري ويمتلكون حق التصويت كما انهم يستطيعون نشر ثقافة المشاركة والإدلاء بالأصوات في الانتخابات؛ من أجل صالح الوطن والدولة المصرية حيث تعد المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل.

كما أن مشاركة الشباب في هذه الانتخابات ستكون في غاية الأهمية، خاصة وأن الشباب يملكون الوعي ويعرفون المخاطر المحيطة ببلدهم والضغوط التي تمارس عليها، ومن منطلق هذا الوعي عليهم واجب أكبر من أى فئة أخرى بالمشاركة والإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحول هذا الأمر، أكد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديمقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية للتوعية بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية والتصويت الحر في الانتخابات.

وأكد الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.

وأضاف الطنطاوي انه تم تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم، انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديمقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.

وأشار عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إلى أنه تم تنظيم ندوة حول "المشاركة السياسية والديمقراطية في مصر"، تحت شعار مصر تستحق (انزل – شارك)، لحث منسوبي الكلية على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية تأكيد لمبدأ المواطنة والذي يعني إقامة دولة ديمقراطية حديثة، وأن يكون لهم دور مهم وإيجابي في صياغة مستقبل مصر.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، على ان المورد البشرى هو أهم مورد، ونجد حرص الدولة وعلى راسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب والعمل على تنمية مهاراتهم.

ولفت رئيس جامعة حلوان، إلي حجم المشروعات القومية التى تحققت على أرض مصر، موصيا الشباب بالحفاظ على البلاد من خلال مشاركتهم فى الانتخابات وبهذا يتم هدم كل مخطط يحاك للبلاد بالوعى الذى سيظهره الشباب فى مشاركته الفعالة وإظهار صورة ديمقراطية حضارية تعبر عن مصرنا الغالية واستكمالا لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيقا للتنمية المستدامة.

وحث الشباب على ضرورة المشاركة فى الانتخابات القادمة لأن هذا يمثل أمن واستقرار مصر.

الجدير بالذكر، تُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أحقية كل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة، أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وتعد دولة نيوزيلندا هي أولى الدول التي يبدأ فيها التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا فيما تعد دول الساحل الغربي للولايات المتحدة أخر المناطق التي يجرى بها تصويت.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن التصويت فى عملية الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة، ويشرف عليها رؤساء السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

وتستخدم الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى برامج مصممة خصيصا للتسهيل على الناخب في التصويت، حيث تم مد البعثات المصرية في الخارج بعدد من الماسحات الالكترونية التى تقوم بإثبات حضور الناخب واخطار الهيئة الوطنية بذلك لرفع اسم هذا الناخب من كشوف التصويت في الداخل منعا لازدواجية الاقتراع.

ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

يذكر أن الهيئة الوطنية كانت قد أعلنت في 9 نوفمبر الماضي القائمة النهائية لأسماء المرشحين الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية بعد الموافقة على طلب ترشحهم وقبول أوراقهم.

قائمة المرشحين النهائية

وتضم قائمة المرشحين النهائية فى الانتخابات الرئاسية 2024 كلا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين واخر تحديثاتها يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.