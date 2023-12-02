إسرائيل توجه رسالة إلى أردوغان بشأن مستقبل حماس في غزة

وجه وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم السبت، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن مستقبل حركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة.

وأصدر كوهين بيانا نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، جاء فيه: "بعد الحرب، لن تكون هناك منظمة حماس الإرهابية في غزة. سنحرر غزة من حماس من أجل أمننا ومستقبل أفضل لشعوب المنطقة".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس أردوغان، أنه ما زال عند رأيه، بأن حركة حماس ليست تنظيما إرهابيا مهما قال الآخرون.

وأضاف الرئيس التركي أنه ينتظر من محكمة العدل الدولية أن ينال العقاب اللازم مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية وجزارو غزة وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو.

وقال أردوغان، إن حكام إسرائيل طالما روجوا لأنفسهم كـ "ضحايا إبادة جماعية"، إلا أنهم تحولوا إلى قتلة، مثل قتلة أجدادهم.

وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية على غزة، قال الرئيس أردوغان "ما نراه عمل إرهابي ضخم، إنه إرهاب دولة، لا يمكننا أن نبقى صامتين إزاء إرهاب الدولة هذا".