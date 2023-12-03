اليوم قطع المياه عن مدينة طوخ بالقليوبية 8 ساعات.. لهذا السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية انقطاع المياه اليوم الأحد عن مدينة طوخ بالكامل وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء.

وقالت الشركة إن الانقطاع يأتي بسبب أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمصالح بتلك المنطقة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.