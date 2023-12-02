دعاء استقبال السنة الميلادية .. احرص على هذه المناجاة الربانية

دعاء استقبال السنة الميلادية ساعات ونودع عام ونستقبل عام جديد وتنتهي أيام ديسمبر لنبدأ في يناير 2024، قد مر البعض بظروف سيئة في العام الماضي لكن عليه أن يدعو الله كثيرا أن يرزقه الخير في العام الجديد، لذا اخترنا لمتابعينا مجموعة من الأدعية التي يستجب تكرارها وقولها مع العام الجديد وهو دعاء استقبال السنة الميلادية، وعلى العبد أن يدعو ربه ويلح في دعائه في كل وقت .. دعاء استقبال السنة الميلادية في السطور التالية.



دعاء استقبال السنة الميلادية

- دعاء استقبال السنة الميلادية يا رب نسألك أن تسير أقدارنا في هذا العام الجديد إلى ما تحبه وترضاه، اجعله عام غفران الذنوب وتحقيق الأمنيات وأصلح فيه أمر ديننا ودنيانا".

- دعاء استقبال السنة الميلادية اللهم اجعل عامنا هذا خير وبركة واكتب لنا فيه السلامة من كل شر والرزق الكثير برضا لا ينقطع ومتعنا بعمر مديد نحن ومن نحب وأزل هموم القلوب إنك قريب مجيب الدعاء"

- دعاء استقبال السنة الميلادية يا الله.. أغفر لنا ذنوب السنوات الماضية، وأجعل كتابنا في العام الجديد مليء بالحسنات الطاهرة، -يا الله أدخلنا في العام الجديد وأنت راض عنا، وبدل لنا في العام الهموم إلى أفراح.

- دعاء استقبال السنة الميلادية حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكّلت، وهو ربّ العرش العظيم.. آمنا به كلٌّ من عند ربنا، وما يذّكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهبّ لنا من لدنك رحمةً، إنك أنت الوهاب. اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة، بعد جرأتي عليك، فإغفر لي وتب علي، وتولني برحمتك.

-اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي، اللهم وما عملت من عمل ترضاه، ووعدتني عليه الثواب والغفران، فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك، يا كريم، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آلة وصحبه وسلم. اللهم ونور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن، وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين، وأن نمشي على خطاه.

- اللهم في هذا العام ارزقني الإخلاص في طاعتك، وأعني على حسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

-يا رب في هذا العام الجديد هب لنا بابًا في الجنة، واسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته.

دعاء استقبال السنة الميلادية الجديدة للأهل

دعاء استقبال السنة الميلادية الجديدة للأهل ، كل منا يتمنى لأسرته وأهله الخير ، والسلامة من كل شر والخير لهم، وحفظهم من الأمراض والشرور ، وتقلبات الدهر وغدر الزمان ويستحب للمسلم عند الدعاء لأهله في السنة الميلادية الجديدة أن يقول:

-أستودعك نفسي وأهلي ومن أحببت في ودائعك يا من لا تضيع عنده الودائع، واحفظهم لي من كل شر وارزقهم الفرحة والسعادة في هذا العام الجديد.

-ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً، كما حملته على الذين من قبلنا.. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

-اللهم اجعلها سنه خير وبركه واكتب لنا السعادة والراحة من كل هم وضيق وفرح قلبي

- اللهم اغفر لنا نهاية العام واكتب لنا بداية سنة جديدة مشرقة، وخفف علينا بشرف رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم.

- اللهم اجعل نهاية هذا العام نهاية كل مصاعبك وتعبك وحزنك وكربك، اللهم اجعل العام الجديد عام الفرح والسعادة والخير يا رب العالمين.

-اللهم اجعل هذا العام أفضل مما مضى، وارحم موتانا وبارك لنا في الأحياء يا رب العالمين.

-اللهم تقبل توبتي واغفر لي ما تقدم من ذنب، اللهم أعني على حسن الطاعة وارزقني حسن الخاتمة.

-اللهم إني أستودعك العام الذي مر من عمري بأن تغفر لي كل ذنوبي، وأجعل العام الجديد أجمل منه.

-اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

-اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبًا غير بعيد ويا شاهدًا غير غائب ويا غالبًا غير مغلوب صلِ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأميّ وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور، اللهم إني أصبحت على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم عليه السلام، حنيفًا مسلمًا ومما كان من المشركين، اللهم يا رب العالمين افتح على الطلاب فتوح العارفين بك، اللهم رب العالمين نجح مقصودهم، اللهم سلي قلوبهم.

دعاء السنة الجديدة

دعاء السنة الجديدة يعبر الإنسان عن أمنياته أن يكون العام الجديد مليء بالحب والود والمحبة وأن يبعد عنه حاقديه وكارهيه، وأن يدعوا الله بكل ما هو مرغوب من الأدعية المباركة ويستحب في دعاء السنة الجديدة أن يقول ربي اجعل هذه السنة الجديدة سعيدة ومليئة بالخير، واحفظ لي أهلي ولا تريني فيهم مكروهًا.

-أسألك اللهم أن ترفع ذكري، وتيسر أمري، وتحقق حلمي، وتحصن فرجي، وتغفر ذنبي يا مجيب الدعاء.

-اللهم لا تخيب لنا رجاءً في السنة القادمة، واحفظ لنا أحبتنا، وأشرح صدورنا ويسر أمورنا يا الله.

-مولاي يا الله، أسألك أن تهديني سواء السبيل، وأن تقضي لي جميع حوائجي، وأن تُيسّر لي أموري وتُبارك لي في وقتي. اللهم أنت ربي فاغفر ذنبي، واستر عيبي، ويسّر أمري، ووفقني لما تُحب، وارضني به يا الله.

- اللهم نور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن، وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين، وأن نمشي على خطاه.

-اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، و ترحمنا وتعفو عنا وأن تبارك لنا في أيامنا القادمة، وتصلح أنفسنا وتيسر أمرنا.

-اللهم يا جابر خواطر المنكسرين اجبر كسر قلبي اللهم اجعلها سنة جديدة ترزقني فيها بفرحة تنسيني كل ما عانيته وأنت القادر المقتدر.

- اللهم اجعل نهاية هذا العام نهاية كل مصاعبك وتعبك وحزنك وكربك، اللهم اجعل العام الجديد عام الفرح والسعادة والخير يا رب العالمين.

-أسألك اللهم أن ترفع ذكري، وتيسر أمري، وتحقق حلمي، وتحصن فرجي، وتغفر ذنبي يا مجيب الدعاء.

-اللهم لا تخيب لنا رجاءً في السنة القادمة، واحفظ لنا أحبتنا، وأشرح صدورنا ويسر أمورنا يا الله.

-عام جديد قد بدأ، اللهم ارزقنا فيه صفاء القلوب وراحة البال واختم بالصالحات أعمالنا يا الله.

-اللهم ابقي لنا احبابنا وطول لهم في اعمارهم واختم بالصالحات اعمالهم وودع عامهم بمغفرة ذنوبهم ويسر لهم في عامهم الجديد كل ما تحبه وترضاه من اعمال الخير وجنبهم سواء.

-ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً، كما حملته على الذين من قبلنا.. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

دعاء بداية العام الجديد

- دعاء بداية العام الجديد اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري، وسهل لي مشقته، وارزقني الخير كله أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا كريم حسبي الله لما أهمّني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

- اللهم اغفر لنا نهاية العام واكتب لنا بداية سنة جديدة مشرقة، وخفف علينا بشرف رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم.

- اللهم اجعل نهاية هذا العام نهاية كل مصاعبك وتعبك وحزنك وكربك، اللهم اجعل العام الجديد عام الفرح والسعادة والخير يا رب العالمين.

- اللهم في هذا العام ارزقني الإخلاص في طاعتك، وأعني على حسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

-يا رب في هذا العام الجديد هب لنا بابًا في الجنة، واسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته.

-اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبًا غير بعيد ويا شاهدًا غير غائب ويا غالبًا غير مغلوب صلِ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأميّ وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور، اللهم إني أصبحت على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم عليه السلام، حنيفًا مسلمًا ومما كان من المشركين، اللهم يا رب العالمين افتح على الطلاب فتوح العارفين بك، اللهم رب العالمين نجح مقصودهم، اللهم سلي قلوبهم.