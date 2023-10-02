دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. ردده بعد صلاة الفجر

انطلق مارثون العام الدراسي الجديد، وبدأ الأباء والأمهات، حبس أنفاسهم حتى ينتهي الفصل الدراسي الأول، فلا سبيل أمامهم إلا التضرع والتوجه إلى الله لحفظ أبنائهم من كل شر والتوفيق في الدراسة، والدعاء يغير القدر، ولذلك يحرص كل منا في كل مناسبة، أن يسبقها بالدعاء واللجوء إلى الله، فمع بداية العام الدراسي الجديد ؛ يبدأ الأباء والأمهات والأبناء بالبحث عن دعاء بداية العام الدراسي الجديد ، حتى يحالف أبنائنا التوفيق والسداد، والدعاء هو العبادة التي يفضلها الله، بأن يجري على لساننا ذكره في كل وقت وحين، ودعاء بداية العام الدراسي الجديد يجب الحرص عليه في جوف الليل او بعد صلاة الفجر مباشرة.

دعاء بداية العام الدراسي الجديد



"اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا".

"ربي اجعل النجاح رفيق دربنا ووفقنا لما تحبه وترضاه"

"اللهم إني استودعتك أموري كلها، فوفقني لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين".

"يا الله إني أسألك توفيقا في طريقي، وراحة في نفسي، وتيسيرا لأمري".

"ربي إني أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر.. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق".

"يا رب إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح، وخير العمل وهير الثواب، وحير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، ورفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر لنا خطايانا، اللهم إنا نسألك العلا من الجنة".

"اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضا والحب، وإجابة الدعاء، يا رب ارزقه نورا في قلبه، وزينة في وجهه، وقوة في عمله.

اللهم وفقني في العام الدراسي الجديد وارزقني فيه حسن الفهم والعلم وصحبة الأخيار.

اللهم اجعل بداية العام الدراسي خير لنا ولجميع زملائنا ، وجنبنا فيها الشرور.



اللهم أنت الأبدي القديم، وهذه سنة دارسية جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربني إليك، يا ذا الجلال والإكرام.

رب اشرح لي صدري، و يسر لي أمري, و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا و أنت تجعل الحزن متى شئت سهلا، يا أرحم الراحمين.

اللهم ثبت قلوب أبنائي على الإيمان ووفقهم لما فيه النجاح وأعنهم على نصرة المسلمين.

اللهم بيديك كل الأمر فلا تكلهم لغيرك فلا مجير لهم من غياهب الدهر سوى نور هدايتك.

اللهم ارزق أبنائي حسن العلم والفهم والتفوق والنجاح في العام الدراسي الجديد

اللهم ألهمهم رشدهم ووفقهم في حياتهم، واجعلهم أبرارا أتقياء بصراء سامعين مطيعين لك، ولأوليائك محبين ناصحين، ولأعدائك مبغضين

اللهم اشدد بهم عضدي وأقم أودي وكثر عددي وزين بهم محضري، وأحي بهم ذكري، واكفني بهم في غيبتي وأعني بهم على حاجتي واجعلهم عونا لي.

دعاء بداية العام الدراسي

اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إني استودعتك أموري كلها، فوفقني لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين.

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علما وعملا صالحا، واجعلنا من المتقين المخلصين. اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

دعاء التيسير في العام الدراسي الجديد

اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين.

- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وغلبة الدين، وقهر الرجال

- رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

- اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك تجعل الحزن إن شئت سهلا.

- اللهم لا تردنا خائبين وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين، اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خائبين ولا خاسرين، ولا صالين ولا مضلين، واغفر لنا يوم الدين يا أجود الأجودين يا الله.

- اللهم ارحم تضرعنا بين يديك وقومنا إذا اعوججنا وأعنا إذا استقمنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم نسئلك أن تفتح لأدعيتنا أبواب رحمتك وأبواب الإجابة يا من يقول للشيء كن فيكون.

- اللهم افتح لي فتوحات العارفين بفضلك والمؤمنين بكتابك ورسلك، اللهم أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

- اللهم يا من قلت وقولك الحق (وعلمناه من لدنا علما)، ارزقني من لدنك علما يقربني إليك، اللهم يا من قلت وقولك الحق (واتقوا الله ويعلمكم الله)، اجعلني من عبادك المتقين، وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين.

- اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم وافتح علي بمعرفة العلم وحسن أخلاقي بالحلم، وحبب إلى قلبي وعقلي ونفسي وكل جوارحي القراءة والدراسة والتعلم والمطالعة، اللهم ألهمني علما أعرف به أوامرك وأجتنب به نواهيك، وارزقني بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين، وسرعة إلهام الملائكة المقربين، وعلمني أسرار حكمتك يا حي يا قيوم.