إقبال مصري كبير على التصويت في الأردن لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية

انتهى التصويت بمركزي الاقتراع بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية "عمان" والقنصلية المصرية بمحافظة العقبة للناخبين المصريين بالأردن في اليوم الثاني للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024.



وكان الناخبون أكدوا أن مشاركتهم في التصويت بالانتخابات الرئاسية تأتي في إطار حرصهم على مساندة الدولة المصرية، مشيرين إلى أن الانتخابات الرئاسية الحالية لها أهميتها نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة وخصوصا الوضع في غزة.



وبدأ توافد المصريين بالأردن أمام مقر السفارة التي فتحت أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا (بالتوقيت المحلي للأردن)، واستمر حتى الساعة 9 مساء، بحسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.



وكان المصريون المقيمون في المملكة الأردنية الهاشمية، قد بدأوا صباح أمس الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك باللجنة الفرعية بسفارة مصر بالعاصمة عمان والقنصلية المصرية بمحافظة العقبة ولمدة 3 أيام تنتهي غدا الأحد.



وقدمت السفارة المصرية بالأردن - بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات - الخدمات بطريقة إلكترونية للناخب حتى لا يستغرق وقتا، وكذلك حتى ضمان سلامة العملية الانتخابية، حيث يوجد أكثر من تابلت يعمل عليه أكثر من موظف يقوم بإدخال جواز السفر ذاته وعبر الكود الموجود عليه أو حتى بطاقة الرقم القومي لمعرفة إذ كان هذا الناخب مقيدا في جدول الانتخابات ويحق له التصويت من عدمه وبشكل لا يستغرق بضعة ثواني.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، هم: المرشح عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).