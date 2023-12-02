انتهاء اليوم الثاني للتصويت.. غلق صناديق الاقتراع في البحرين وروسيا وناميبيا

رصدت الصفحة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، صورًا، لغلق صناديق الاقتراع في البحرين وروسيا وناميبيا، عقب انتهاء فترة التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

وأوضحت الصفحة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه يمكن مشاركة فيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: 01093576357.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.