السفارة المصرية بـ«نيوزيلندا» تفتح أبوابها للتصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024

فتحت السفارة المصرية في العاصمة النيوزيلندية ويلنجتون، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، (التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا) أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم لليوم الثالث والأخير في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

وبدأت السفارة المصرية في ويلنجتون الاستحقاق الوطني يوم الخميس الماضي كأول لجنة انتخابات فرعية مصرية بالخارج في 1 ديسمبر 2023 حيث إن فارق التوقيت بين مصر ونيوزيلندا يبلغ حوالي 11 ساعة؛ حيث أدلى الطاقم الدبلوماسي للسفارة في ويلنتجتون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024.

وكان قد قال السفير جورج عازر سفير مصر في نيوزيلندا، إنه تم فتح باب اللجان لاستقبال الناخبين السبت، لليوم الثاني للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

"الأقبال حتى الآن طيب، اليوم هو أول أيام عطلة نهاية الأسبوع، وتركزات المصريين خارج العاصمة، وبدأنا نستقبل بعض المواطنيين من تكبدوا عناء السفر بالطائرة للإدلاء بأصواتهم".

وأردف: "توقعنا زيادة أعداد المشاركين في الانتخابات الرئاسية مع اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية".

وافتتح السفير جورج عازر رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات المصرية بدولة نيوزيلندا، بالادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024.

وعلى مدار اليومين الماضيين للانتخابات الرئاسية المصرية، شهدت سفارتنا في ويلنجتون اقبالا متزايدا من ابناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم

وكانت السفارة المصرية في ويلنجتون قد أتمت استعداداتها لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية، وفقا للمحددات والقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتعتبر سفارة مصر في ويلنجتون هي أول بعثة دبلوماسية مصرية على مستوى العالم تبدأ فيها عملية الاقتراع في ضوء موقعها الجغرافي وفارق التوقيت مع مصر الذي يبلغ حاليا 11 ساعة تقريبا.

وبدأت سفارة مصر في نيوزلندا يوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة، بتوقيت القاهرة، فتح أبوابها لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

وتعتبر نيوزيلندا أول دولة في العالم يبدأ فيها التصويت، وتستقبل السفارة المصرية في ويلنجتون أبناء الجالية المصرية والمقدر عددهم بنحو 5000 مواطن مصري لهم حق الاقتراع.

ويتابع وزير الخارجية سامح شكري استعدادات البعثات الدبلوماسية التي ستجري بها الانتخابات لاستقبال الناخبين، وعددها 137 لجنة فرعية في 121 دولة، ووجه بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت السفارة المصرية في نيوزيلندا قد دعت أبناء الجالية المصرية عبر صفحة السفارة للمشاركة والنزول خلال أيام التصويت الثلاثة .

ثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي قامت بتوفير كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.



وأضاف سامح شكرى فى تصريحاته، أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حيث شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية في جميع السفارات المصرية خارج القطر خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم الجمعة 1 ديسمبر وتستمر حتى يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسميًا من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.

جدير بالذكر أن عملية التصويت في البعثات المصرية بالخارج تستمر من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا للتوقيت المحلى لكل دولة يجرى فيها الاقتراع، حيث شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقرها للمتابعة مع بعثاتها في الخارج والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.