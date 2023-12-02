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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لليوم الثالث..السفارة المصرية في نيوزيلندا تستقبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

السفارة المصرية بنيوزيلندا
السفارة المصرية بنيوزيلندا تستقبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم

فتحت اللجان الانتخابية في نيوزيلندا أبوابها أمام الجالية المصرية لليوم الثالث على التوالي للانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

وتستقبل السفارة المصرية فى نيوزيلندا، أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث وفقا للتوقيت المحلي فى نيوزيلندا، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت، وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

اللجان الانتخابية نيوزيلندا السفارة المصرية الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية

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