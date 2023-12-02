سفارة مصر في رام الله تستقبل المصريين للتصويت فى انتخابات الرئاسة

واصلت السفارة المصرية برام الله ، استقبال الجالية المصرية بفلسطين ، للإدلاء بأصواتهم لليوم الثانى على التوالي فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وشارك نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي وبعض الآباء الرهبان من الأديرة المختلفة في القدس بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية برام الله.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري .

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من امس الجمعة، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر. ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.