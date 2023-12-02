سفارة مصر في إسبانيا: إقبال متزايد في اليوم الثاني للتصويت بالانتخابات الرئاسية

أنهت اللجنة الفرعية للانتخابات بمقر السفارة المصرية في مدريد، فعاليات اليوم الثاني للاستحقاق الوطني المتمثل في الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهد اليوم السبت إقبالا متزايدا من أبناء الجالية المصرية في إسبانيا، حيث حرص المصريون المقيمون والزائرون على التوجه لمقر السفارة في مدريد للإدلاء بأصواتهم رافعين الأعلام المصرية

وقال السفير يوسف مكاوي، سفير مصر في إسبانيا، إن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية جرت، منذ اليوم الأول بالسفارة في مدريد، "بوتيرة جيدة جدًا".

وأعرب السفير مكاوي عن توقعاته بزيادة توافد الناخبين خلال اليوم الثالث مع دخول عطلة نهاية الأسبوع، وتمكن المواطنين من الحضور لمقر اللجنة بمدريد؛ للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

أضاف سفير مصر في مدريد، إن هناك إقبالاً كبيراً من أبناء الجالية على الإدلاء بأصواتهم وهو مؤشر إيجابي للغاية، معربا عن توقعاته بأن يخرج الاستحقاق الوطني بصورة راقية ومشرفة للجاليات المصرية وسيعكس مدى اهتمام وارتباط المصريين المغتربين، بوطنهم مصر الغالية.

وتقدر بحوالي 7 آلاف مواطن؛، وتتواجد الغالبية العظمى منها، في مدن مثل برشلونة وفالينسيا وإقليمي الباسك والأندلس وعدد كبير منهم عبروا عن رغبتهم في الحضور إلى مقر السفارة؛ للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

تعمل السفارة المصرية في مدريد على تذليل أي عقبات لتمكين أكبر عدد ممكن من الجالية المصرية من المشاركة في الانتخابات.

وتعمل السفارة المصرية في مدريد من خلال قنوات تواصل مستمرة مع أبناء الجالية المصرية في إسبانيا؛ لحثهم على المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية؛ للتعبير عن رأيهم والتمسك بالحق الذي يكفله الدستور للمواطنين المصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمشاركة في تحديد مصير وطنهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين بالداخل.

ويتابع وزير الخارجية سامح شكري استعدادات البعثات الدبلوماسية التي ستجري بها الانتخابات لاستقبال الناخبين، وعددها 137 لجنة فرعية في 121 دولة، ووجه بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

كانت السفارة المصرية في نيوزيلندا قد دعت أبناء الجالية المصرية عبر صفحة السفارة للمشاركة والنزول خلال أيام التصويت الثلاثة.

ثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي قامت بتوفير كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

أضاف سامح شكرى فى تصريحاته، أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حيث شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية في جميع السفارات المصرية خارج القطر خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم الجمعة 1 ديسمبر وتستمر حتى يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسميًا من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.

جدير بالذكر أن عملية التصويت في البعثات المصرية بالخارج تستمر من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا للتوقيت المحلى لكل دولة يجرى فيها الاقتراع، حيث شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقرها للمتابعة مع بعثاتها في الخارج والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.