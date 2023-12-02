تعليق مثير من سامي قمصان عقب تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز

قال سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق كان هدفه الفوز ‏على يانج أفريكانز في تنزانيا لا سيما أن اللاعبين أتيحت لهم العديد من الفرص المؤكدة والتي ‏لم تستغل، لافتًا إلى أن التعادل قد يكون مرضيًا بعدما وضع الأهلي على صدارة ترتيب ‏المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط.‏

وأضاف قمصان: جميع التغييرت كانت هجومية أمام يانج أفريكانز من أجل حسم المباراة، ‏ونواصل العمل على علاج ظاهرة إهدار الفرص.‏

وأشاد المدرب العام باللاعبين الذين شاركوا خلال الشوط الثاني، مؤكدًا أن جميع البدلاء قدموا ‏مردودًا قويًّا، وأن عودة لاعب بحجم عمرو السولية للمشاركة مع الفريق إضافة كبيرة لما ‏يمتلكه من خبرة كبيرة.‏

وأكد قمصان أن اللاعبين بذلوا مجهودًا بدنيًّا كبيرًا في ظل الأجواء بتنزانيا، وأمام فريق يانج ‏أفريكانز القوي والمميز.‏

وأوضح المدرب العام أن الفريق افتقد جهود محمد عبد المنعم بسبب كدمة في كاحل القدم، وأن ‏الجهاز الفني دائمًا ما يكون لديه الثقة في جميع اللاعبين، مشيدًا بما قدمه الثنائي رامي ربيعة ‏وياسر إبراهيم خلال المباراة. ‏

واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي مطالب بحسم جميع المباريات على ‏ملعبه، خاصة المباراة المقبلة أمام شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات. ‏