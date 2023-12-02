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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العليا للزيوت : سعر الطن 1194 دولارا .. فيديو

الزيوت
الزيوت

أكد السيد بسيوني، عضو اللجنة العليا للزيوت وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن سلعة ومنتجات الزيوت نستوردها بنسبة 98% من الزيوت النباتية لزيوت الطعام، مطالبا بالتفرقة بين الزيوت المستوردة التي تعتمد على العملة الدولار والزيوت الأخرى المحلية، موضحًا أن سعر طن الزيت تخطى 1194 دولار هو سعر المتوسط للزيوت.

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وأشار "بسيوني"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن ما يتحكم في زيادة أو انخفاض أسعار الزيوت هي البورصة العالمية وتدبير العملة وسلاسل الإمداد، موضحًا أنه مع المواطن المصري لابد من أن يكون هناك سعر عادل للمنتجات موجود على الأرفف في المحلات، مشددًا على أن ما يقلق ليس ارتفاع سعر الزيوت ولكن ما يقلق بشكل كبير هو عدم تواجد المنتج في المحلات.

 

وأشار إلى أن زيادة سعر السكر غير مبرر بشكل نهائي وهو منتج محلي، موضحًا أن هناك مبادرة لتخفيض سعر الزيوت وهناك سعر للزيوت لـ37 جنيه وهو خفض يصل لـ25% وهذه التخفيضات متوفرة في كل المنتجات، مؤكدا أنه على المواطن المصري أن يتحلى بالرشد وعدم شراء أكثر من الاحتياجات الشهرية.

اللجنة العليا للزيوت زيت الطعام الإعلامي خيرى رمضان أسعار الزيوت البورصة العالمية

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