أمين اتحاد المصريين بالخارج : نغرس ثقافة المشاركة بالانتخابات الرئاسية بجميع الفئات

كشف علاء سليم، أمين الاتحاد العام للمصريين في الخارج، تفاصيل سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني لانتخابات رئاسة الجمهورية للجالية المصرية في الكويت.

وأوضح علاء سليم في مداخلة تليفونية برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :: “ الجالية المصرية في الكويت تعيش في مساحة جغرافية صغيرة بما يساعدها على التكتل وهي جالية متماسكة عاملة شغل كويس للحشد ميدانيا وعبر السوشيال ميديا ”.

الجاليات المصرية

وتابع" الجالية المصرية في الكويت دائماً تكون في باكورة الجاليات المصرية في الخارج ونسب مشاركة مرتفعة في الكويت وفي حشدنا تتم دعوة كافة الأسر وأطفالهم وذويهم للأسر كلها حتى من ليس له صوت انتخابي وذوي الاحتياجات الخاصة الجالية عشان نغرس الثقافة ونشجع على المشاركة ".

وأشاد بترتيبات السفارة المصرية في الكويت اللوجستية لتيسير عملية التصويت الاجرائية وتقديم كافة الدعم للجالية المصرية لتيسير مشاركتها في العملية التصويتية.