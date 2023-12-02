استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة العشرات بالنصيرات وسط قطاع غزة

أفاد المركز الإعلامي الفلسطيني ، اليوم السبت، بإستشهاد 9 فلسطينين وعشرات المصابين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين بالنصيرات وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، في وقت سابق من اليوم، استشهاد 3 أطفال وإصابة 12 آخرين جراء استهداف الاحتلال منزلا في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

أفادت شبكة القدس الفلسطينية بأن هناك قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على المناطق الشرقية لخان يونس، وطيران مروحي يطلق النار تجاه المناطق الشمالية بمدينة غزة.

وقال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن هناك أكثر من 500 من الشهداء والمصابين، جرّاء مجزرة حي الشجاعية بغزة، حيث قصف الاحتلال عشرات المنازل.



ومن ناحية أخرى، قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة أبو عون بمحيط بركة أبو راشد في جباليا شمال قطاع غزة.