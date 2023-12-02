سفير مصر بإسبانيا: الشباب قطعوا مسافات طويلة للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات

قال السفير يوسف مكاوي سفير مصر في إسبانيا، إنّ العملية الانتخابية تسير بطريقة طيبة للغاية، مشيرًا إلى أن إقبال المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 أمس كان جيدا، لكنه أكبر بكثير اليوم.

وأضاف مكاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور" الشباب قطعوا مسافات طويلة من أجل الإدلاء بصوتهم، فقد جاءوا من أنحاء مختلفة من إسبانيا مثل برشلونة وإقليم الباسك.

مشاركة المصريين

وتابع: مشاركة المصريين اليوم واسعة، فاليوم السبت هو أول أيام العطلة الأسبوعية، والأحد سيشهد كثافة كبيرة في المشاركحة أيضا لأنه ثاني أيام العطلة الأسبوعية".

وتابع سفير مصر في إسبانيا: "جزء كبير من أبناء الجالية المصرية في إسبانيا شارك في الانتخابات، وأتوقع أن نشهد أعداد مماثلة لما حدث اليوم، وقد تزيد"، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من الشباب شاركوا في الانتخابات من أبناء الجالية أو الذين يدرسون في جامعات مختلف المدن الإسبانية.



https://www.youtube.com/watch?v=EyiQAFKDpPo