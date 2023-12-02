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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس «مواطنون ضد الغلاء»: حصاد أرباح التجّار من بيع السكر تشبه المخدرات|فيديو

السكر
السكر

أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، أن الزيت والسكر والأرز مخزن قيمته كالذهب والدولار، مشددًا على أنه لابد من إلزام الحكومة للتجار بكتابة السعر على المنتج، مشيرا إلى أنه في العام الأخير حدث تغير في التركيبة الإنسانية والأخلاقية للسوق المصري والتجار يصنعون الأزمات الآن.

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وأشار العسقلاني، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن عددا كبيرا من هذه السلع يتحكم به مجموعة من التجار الكبار ويعرضون أسعارًا لحظية على التجار، موضحًا أن تجار إخفاء السلع "مافيا" الآن، مؤكدًا أنه يسمع شكاوى عديدة من المواطنين بسبب عدم ارتفاع كبير في أسعار بعض السلع.

وأضاف محمود العسقلاني، أن سعر كيلو السكر العادل الآن هو 30 جنيهاً، مشددًا على أن هناك حصيلة وأرباح كبيرة حققها التجار من بيع السكر، معقبًا: "حصاد الأرباح لتجار السكر تشبه المخدرات".

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