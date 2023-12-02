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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهزيمة التاسعة له.. التعاون يقلب الطاولة على الشباب في الدوري السعودي

التعاون السعودي
التعاون السعودي

نجح فريق التعاون في قلب الطاولة أمام مضيفه الشباب، وتغلب عليه بنتيجة 2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب نادي الشباب في العاصمة الرياض، في ختام الجولة الـ15 من دوري روشن، المسماة بـ"جولة الرياض إكسبو 2030".

الشوط الأول انتهى بتقدم الشباب بهدف دون مقابل، جاء عن طريق البلجيكي "كاراسكو" من ركلة جزاء في الدقيقة الـ33.

وفي الشوط الثاني قلب التعاون الطاولة أمام الشباب، وأحرز "جواو بيدرو" هدفين لفريقه في الدقيقتين الـ55، والـ62، كانا كافيَين لخطف النقاط الثلاث، والعودة لنهج الانتصارات.

وبتلك النتيجة رفع التعاون رصيده النقطي إلى 28 نقطة في المركز الخامس، فيما بقي الشباب عند رصيده السابق 16 نقطة في المركز الـ12.

التعاون الشباب نادي الشباب دوري روشن جولة الرياض إكسبو 2030 اكسبو 2030

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