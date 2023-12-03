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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور مصطفى بكرى.. مؤتمر حاشد بالأقصر لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

بحضور مصطفى بكرى..
بحضور مصطفى بكرى.. مؤتمر حاشد بجنوب الأقصر لدعم المرشح الرئا

شهدت مدينة اسنا جنوب الأقصر مؤتمرا حاشد لحزب مستقبل وطن لدعم مرشح الرئاسة رقم 1 الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

حضر المؤتمر الكاتب الصحفي مصطفى بكري، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالأقصر والشيخ محمد المنتصر الدح، عميد ساحة الدح بإسنا، والشيخ حسين البيومي، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعمد ومشايخ القرى المركز.

 

بدأ المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم، والوقوف دقيقة حداد على شهداء غزة  تلاه كلمة امين عام حزب مستقبل وطن بالأقصر الدكتور حمادة العمارى ، ثم  كلمات لرجال الدين الإسلامي والمسيحي، حثوا فيها أهل الأقصر على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعم المرشح الرئاسي السيسي، لما حققه من نقله في كل المجالات في مصر للأفضل، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وديني.

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وجاءت كلمة الإعلامي مصطفى بكري فى نهاية المؤتمر قائلا: “سرد المخاطر التي كانت تحدق بمصر بداية من جماعة الإخوان الإرهابية، واستيلائها على مصر، وكيف نجح السيسي في إنقاذ البلاد منهم مرورا بأزمات عدة شهدتها مصر لولا وجود السيسي لأصبحت البلاد في مهب الرياح نهاية بوقوف السيسي بجوار الشعب الفلسطيني ورفض العدوان الإسرائيلي والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية وحفظ أمن مصر القومي”. 

https://fb.watch/oH8Umi_Gcl/?mibextid=9R9pXO
 

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الأقصر الإعلامي مصطفى بكري الإعلامي مصطفى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الدين الاسلامى والمسيحي الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي عمد ومشايخ

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