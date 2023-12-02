متحدث حركة فتح : الاحتلال يروع الفلسطينيين ليجبرهم على التهجير

علق عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، من رام الله، علي تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال "داود"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، إن التخوف الذي يخشاه الجميع هو هروب سكان قطاع غزة من أماكن القصف والنزوح نحو الجنوب باتجاه الحدود المصرية هربًا من الموت.

وأضاف أن العدوان الاسرائيلي بدأ يمتد لمناطق جنوب قطاع غزة، وبالتالي مشروع التهجير يمكن أن ينفذ في الأيام القادمة، وخاصة وأن الاحتلال فشل علي قرابة الشهر في تحقيق أي صورة من صور النصر في قطاع غزة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تسعي لتحقيق هدف استراتيجي لدولة إسرائيل المتطرفة، وهو تهجير سكان قطاع غزة، موضحًا أن الاحتلال يستخدم أساليب الترويع بإلقاء قنبلة نووية علي القطاع ليخيف الفلسطينيين ويجبرهم علي النزوح نحو الجنوب، ولا يكون أمام مصر سوى أن تفتح الحدود مراعاه للحالات الانسانية وعدم ترك الشعب الفلسطيني يموت.