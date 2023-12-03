متحدث الخارجية: تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة يسير بسهولة ويسر

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، اليوم، أن العملية التصويتية في اللجان الفرعية في الخارج في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة 2024 تسير بسهولة ويسر.

وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية قد قال في وقت سابق اليوم إن غرفة عمليات وزارة الخارجية تتابع سير العملية الانتخابية في كافة اللجان الفرعية بمقرات السفارات والقنصليات المصرية.

وأضاف - عبر حسابه على منصة "إكس" - أن عملية الاقتراع تستمر لليوم الثاني على التوالي لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 في الخارج بمقرات السفارات والقنصليات المصرية وسط إقبال من جانب الجاليات المصرية على ممارسة حقهم الدستوري.

يأتي ذلك فيما يواصل المصريون بالخارج التوافد على مقار اللجان الفرعية بالبعثات الدبلوماسية في كل من واشنطن ولوس أنجلوس ونيويورك وشيكاغو وهيوستن وأوتاوا في اليوم الثاني من اقتراع المصريين بالخارج.